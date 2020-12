La nouvelle éco : l'entreprise rémoise Secomoc TCM en liquidation judiciaire, un concurrent reprend l'affaire

L'entreprise rémoise Secomoc TCM, filiale du groupe Maten-Secomoc et spécialiste de la construction de réservoirs de stockage est en liquidation judiciaire depuis le 13 octobre 2020. Deux mois plus tard, l'activité peut reprendre grâce au groupe Efinor, un concurrent qui a racheté les actifs.

19 salariés de l'entreprise rémoise Secomoc TCM, spécialiste de la construction et de la maintenance des réservoirs de stockage notamment pour l'industrie sucrière, étaient sur la sellette il y a encore quelques semaines. Licenciés après la liquidation judiciaire de la société en octobre 2020, causée notamment pas la crise sanitaire, certains d'entre eux retrouveront finalement leur poste rapidement. Mais sous une autre bannière.

Efinor, également constructeur de réservoirs

Le groupe Efinor, spécialiste du métal et constructeur de réservoirs également, vient de racheter les actifs de la PME rémoise avec la reprise d'une partie du personnel, environ une quinzaine de salariés. C'est l'ex-directeur des opérations chez Secomoc TCM, Régis Bourgaud, qui a contacté ce concurrent : "Dans une démarche collective, je me suis rapproché du groupe Efinor de façon à faire perdurer notre activité et notre savoir-faire, la construction de gros réservoirs, et surtout sauvegarder des emplois."

Le discours passe, et en quelques semaines l'entreprise rémoise créée il y a près de 40 ans est officiellement rattachée à la filiale Efinor Mouteau. Les locaux, eux, restent à Reims.

Diversification des activités

Le passage d'un groupe à l'autre permettra aux Rémois de diversifier leurs activités : "Au-delà du réservoir qui est notre coeur de métier, on pourra proposer d'autres choses comme des prestations de tuyauterie ou des solutions de calculs pour des charpentes métalliques", développe Régis Bourgaud, désormais responsable de l'agence.

L'objectif de l'entreprise rémoise est maintenant très clair : retrouver les bons chiffres des années passées, malgré la crise du coronavirus : "On va juste se recentrer sur les besoins de nos clients, précise Régis Bourgaud. Nous n'avons aucun souci sur l'activité que l'on dégagera dans les mois à venir." Sur les dernières années, Secomoc TCM dégageait en moyenne 12 millions d'euros de chiffre d'affaires.