La nouvelle éco : l'entreprise sarthoise Mademoiselle Agathe réalise sa première levée de fonds

L'entreprise sarthoise, Mademoiselle Agathe, a réalisé sa première levée de fonds et va bénéficier d'un soutien financier d'un million d'euros. Une coquette somme qui va permettre à cet acteur, spécialisé dans l'hélicithérapie, la cosmétique à base de bave d'escargot, de développer son pôle recherche et de multiplier ses points de vente.

Passer de 400 à 800 points de vente

Basée à Luceau en Sarthe, l'entreprise Mademoiselle Agathe, va jouir d'une première augmentation de son capital. "Cela va nous permettre de continuer à nous développer et surtout d'augmenter notre réseau de distribution, auprès des magasins spécialisés dans le bio" explique Fabrice Pierron, le fondateur de l'entreprise Mademoiselle Agathe. Aujourd'hui, les produits cosmétiques, tels que des crèmes, des sérums ou encore des compléments alimentaires, sont vendus dans 400 magasins. "On aimerait arriver à 800 points de vente" précise Fabrice Pierron.

Pour l'heure, ces produits à base de bave d'escargot se vendent bien et notamment grâce au site internet de l'entreprise. Avant la crise sanitaire, les ventes via le web étaient déjà au beau fixe et aujourd'hui c'est d'autant plus le cas. "On fait un peu plus de 60% de notre chiffre d'affaire sur internet" affirme le fondateur de l'entreprise.

Les bienfaits de la bave d'escargot

Chez Mademoiselle Agathe, la bave d'escargot est bio et récoltée à la main. "C'est vraiment ce qui nous différencie des autres entreprises spécialisées dans l'hélicithérapie" indique Fabrice Pierron.

C'est un produit extrêmement efficace, qui hydrate très bien et qui permet notamment de bien traiter l'acné

De plus, selon le fondeur, la bave d'escargot présente beaucoup de bienfaits pour la peau et la santé en général. "C'est un produit extrêmement efficace, on a une bonne hydratation, et il permet notamment de bien traiter l'acné". Par ailleurs, selon le directeur de Mademoiselle Agathe, la crise sanitaire a encouragé les consommateurs à davantage se tourner vers ce type de produits, plus naturels.