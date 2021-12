La Nouvelle éco : l'entreprise sarthoise Mister Tee fête ses 15 ans en pleine forme économique

L'entreprise Mister Tee, née au Mans, fête ses 15 ans d'existence cette année. Et elle se porte très bien : depuis mars 2020 et l'explosion du e-commerce, elle a recruté une trentaine de salariés.

Un anniversaire fêté en grande forme ! L'entreprise Mister Tee, née au Mans il y a 15 ans, affiche aujourd'hui une très bonne santé économique. Depuis mars 2020, elle a embauché plusieurs dizaines de salariés, pour faire face au boom des commandes en ligne engendré par la crise sanitaire. France Bleu Maine fait le point avec Mathieu Chopin, directeur général de Mister Tee.

France Bleu Maine : Comment se porte votre entreprise, 15 ans après son lancement ?

Mathieu Chopin : "Elle s'est développée principalement depuis 2014, avec la création d'un site de e-commerce, mistertee.fr, qui a permis de passer d'un statut local à un statut national, voire international. Et en parallèle, nous avons investi dans différents moyens de production qui, aujourd'hui, nous permettent d'offrir à nos clients des personnalisations sur du flocage, de l'impression en direct ou encore de la broderie depuis l'année dernière. Et surtout, depuis mars 2020, nous sommes passés de 14 à 47 salariés. Le Covid-19 nous a permis de faire un bond spectaculaire, du fait d'investissements importants, dans la partie digitale et référencement. Et le Covid-19 a également été un levier pour nous, puisque nous avons participé à la commercialisation et à la diffusion des masques. Cela nous a permis de prendre un petit pas de recul, pour accélérer par la suite notre croissance. Et depuis peu, nous avons investi de nouveaux locaux qui nous offrent une surface suffisante pour produire et envoyer ces nombreuses commandes."

Vous n'êtes pas la seule enseigne à proposer de l'imprimé sur des tee-shirts, des tasses ... Comment faites-vous pour vous démarquer ?

Notre différence principale, je pense qu'elle est d'abord liée à notre service. On travaille avec de nombreux fournisseurs qui nous permettent, si vous avez des besoins spécifiques, d'avoir vraiment la réponse juste avec le meilleur prix possible. Le deuxième point c'est notre réactivité, puisqu'on est capable de vous apporter une réponse en sept à dix jours, suivant la typologie du produit et le marquage souhaité dessus.

Vous êtes une entreprise locale mais avec des prix attractifs. Comment conjuguez-vous les deux ?

Le fait que l'on travaille à flux tendu, c'est-à-dire presque sans stock, et avec une masse salariale vraiment adaptée nous permet justement d'avoir un coût de production, bien qu'il soit français, très cohérent par rapport aux attendus de nos clients.

Vous revendiquez une production à 80-90% mancelle ... À quel point vos produits sont made in France ?

On travaille avec des fournisseurs 100% français comme l'Atelier Textile par exemple, parce que c'est un besoin qui est de plus en plus grandissant. On a aussi des textiles biologiques, et d'autres plus standards où on va aller s'approvisionner dans d'autres pays, mais qui répondent à des exigences normées et certifiées, comme avec le label Oeko-Tex.

Quels sont vos projets pour la suite ?

En septembre dernier, nous avons mis les premiers coups de pelle symboliques d'une extension de 700 mètres carrés, qui va nous permettre de faire grossir un petit peu notre stock standard. Et puis surtout, de continuer à investir dans des machines et pérenniser nos emplois, afin de représenter Le Mans et la Sarthe en France et dans les pays limitrophes.