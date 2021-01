La nouvelle éco: Des projets de l'entreprise Sauréa, qui fabrique un moteur électrique solaire, reportés

Dans l'Yonne les entreprises qui travaillent sur des projets innovants ont du mal à se remettre de la crise du covid19. A Auxerre, la start-up Sauréa a du reporter des livraisons à l'export l'an dernier. Isabelle Gallet-Coty est la présidente de Sauréa.

-Vous avez, comme de nombreuses entreprises, souscrit à un Prêt Garanti par L'Etat. Ne craigniez-vous pas d'être surendetté?

C'est un risque en effet. C'est la raison pour laquelle il faut que l'activité économique reprenne totalement et vite. L'avantage du PGE est d'assurer une trésorerie quand on en a besoin et le souci est qu'il va falloir le rembourser. Heureusement, Bruno Le Maire a annoncé un report d'un an pour ce remboursement, mais quand même, il va falloir gagner des contrats d'ici là.

-Les confinements successifs ont lourdement pesés sur vos projets notamment au Burkina ou vous deviez installer vos moteurs solaires dans un lycée?

Le premier confinement est arrivé au début de la commercialisation du moteur solaire. L'installation de plusieurs moteurs était prévu en avril 2O20 dans ce pays. Mais par précaution, nous avons été contraint de reporter cette intervention. Ce lundi 11 janvier nos équipes sont enfin partis sur place, au Burkina, et c'est plutôt une bonne nouvelle. Ce qui a été important l'an dernier c'est que nous avons du faire face, lors du premier confinement, a une rupture de stock de nos fournisseurs. Nous avons aussi eu des difficultés pour faire acheminer nos marchandises, nos produits notamment à l'export. Et le dernier point est que les devis de l'an dernier n'ont pas forcément aboutis, des commandes prévues ont été reportées. Nous espérons qu'elles seront honorées très vite.