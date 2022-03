La nouvelle éco : L'entreprise Scime à Prudhomat, dans le Lot, fabrique des ceintures en cuir de vachette

L'entreprise textile Scime est installée à Prudhomat dans le Lot depuis 1989. Elle fabrique et assemble des ceintures en cuir de vachette. La production a été relocalisée dans le Lot depuis 2014. 35 salariés, des artisans maroquiniers ont été formés en Occitanie.

Le patron de l'entreprise Scime, Christian Mejescazes a relocalisé une grosse partie de la production et de la conception de ceintures dans le Lot, en 2014. Auparavant, l'entreprise sous-traitait en Tunisie et importait du cuir d'Asie. Scime compte aujourd'hui 35 salariés, des artisans-maroquiniers formés en interne dans le Lot. Scime travaille avec des marques haut-de-gamme en France, en Belgique, en Suisse et a crée sa propre marque "Atelier Portman".

L'entreprise utilise un procédé de tannage végétal (sans produit chimique avec des écorces d'arbre). Le cuir de vache est français, les bêtes sont de Bretagne et les peaux sont tannées en Italie, près de Bologne. L'été dernier, l'entreprise Scime a crée des produits accessibles à tous : la ceinture arc-en-ciel au prix de 49 euros.