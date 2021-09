La nouvelle éco : l'entreprise SINEO Toulouse veut rendre la filière automobile plus écologique

Déjà spécialisée dans le nettoyage écologique et la préparation esthétique des voitures, l'entreprise SINEO Toulouse vient de se lancer dans le reconditionnement de véhicules d'occasion. Le but est de se diversifier et de verdir la filière automobile.

Fondée en 2006, SINEO Toulouse fait partie du réseau SINEO, leader de la préparation esthétique automobile. L'entreprise ne cesse de se développer depuis plusieurs années. D'abord spécialisée dans le nettoyage de voitures neuves, SINEO Toulouse s'est lancée au début de l'année dans le véhicule d'occasion, grâce à un atelier de reconditionnement.

"Historiquement, notre activité est de nettoyer, préparer les véhicules neufs chez les concessionnaires. On traite environ 8.000 véhicules par an. Et désormais, on a une activité de reconditionnement avec 1.200 véhicules par an. On essaie de participer à l'évolution de la filière", explique Caroline Bocquet, gérante de SINEO Toulouse.

Verdir la filière automobile

L'entreprise toulousaine utilise essentiellement des produits écologiques et nettoie les voitures sans eau, mais elle a voulu aller encore plus loin. "On parle beaucoup des voitures électriques, mais tout le monde n'a pas les moyens. Nous, notre façon de contribuer à préserver l'environnement dans la filière c'est donc d'allonger la durée d'usage des véhicules en les reconditionnant", poursuit-elle.

Dans une nouvelle usine de 2.000 m2, les véhicules d'occasion sont remis quasiment à neuf en 8 jours. Caroline Bocquet constate d'ailleurs que les demandes de voitures d'occasion ne cessent d'augmenter tous les ans.

SINEO, entreprise écologique donc mais aussi entreprise d'insertion. Sur les 70 employés de l'entreprise, 24 personnes sont en insertion, pour trouver un emploi stable et durable par la suite.