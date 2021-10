La nouvelle éco : l'entreprise Sirugue spécialisée dans l'alimentation pour le bétail dopée par France Relance

924 485 euros, forcément ça aide à envisager l'avenir de manière un peu plus sereine. Ce chèque officialisé ce mercredi 27 octobre par le préfet de Côte-d'Or et remis dans le cadre du plan France Relance, va permettre à cette entreprise d'Esbarres spécialisée dans la nourriture pour le bétail de développer plusieurs projets. Lesquels ? Entretien avec Mathieu Sirugue, adjoint à la direction de l'entreprise Sirugue. Sirugue produit plus de 100 000 tonnes d’aliments à l’année sur une zone géographique comprenant la Bourgogne Franche-Comté, l’Ain et les Vosges.

Mathieu Sirugue, adjoint à la direction de l'entreprise Sirugue à Esbarres Copier

Mathieu Sirugue devant les locaux de l'entreprise à Esbarres © Radio France - Nourhane Mamhoudi

Ce chèque de 924 000 va beaucoup vous aider ?

Il va nous aider dans les travaux d'extension qui sont en cours de finition sur la société et c'est donc un coup de pouce pour la réalisation de ces travaux. Et pourquoi pas pour voir plus loin par rapport à ce qui était initialement prévu en terme de travaux.

Qu'est ce qui était initialement prévu ?

Sur la structure, on était arrivé à saturation des capacités de stockage, notamment sur les produits finis. On avait aussi un petit goulot d'étranglement sur les matières premières. Du coup, cette extension nous permet, d'une part, de potentiellement rentrer de nouvelles matières premières sur la société, mais aussi d'avoir plus de souplesse sur les expéditions qui était vraiment notre point d'étranglement.

Le site internet de l'entreprise Sirugue à Esbarres - Capture écran

Vous prévoyez de créer de l'emploi ?

Sur la première tranche d'extension, on a budgété jusqu'à 8 emplois supplémentaires sur tout type de métiers, que ce soit la logistique, la fabrication, mais aussi dans les bureaux, la qualité et surtout sur le terrain, la partie commerciale

Actuellement, combien avez vous d'employés ?

Le site d'Esbarre compte une quarantaine d'emplois directs . On a aussi une société qui travaille avec nous sur le transport et donc qui représente aussi une dizaine d'emplois. Donc, on va dire en tout et pour tout, que ça représente une cinquantaine d'emplois, sans compter les emplois indirects, comme chaque entreprise de sous-traitance, de maintenance, etc.

Quel est votre chiffre d'affaires ?

L'entreprise sur l'année 2020, c'est 33 millions d'euros, sachant que, dans ce secteur d'activité, on préfère raisonner en équivalent tonnage d'aliments. Notre société fait à peu près 100.000 tonnes d'aliments tous les ans.

Vous envisagez d'ouvrir d'autres sites en Bourgogne ?

A l'heure actuelle, on préfère pérenniser le site existant, sachant que la création d'usines aujourd'hui, c'est assez coûteux. Ça nécessite aussi une force humaine dont on ne dispose pas. Il y a de grands groupes coopérateurs qui le font, mais aujourd'hui, ce n'est pas notre objectif. L'objectif, c'est vraiment de pérenniser le site existant, qui est plutôt bien situé par rapport à notre marché. Ici, on est au cœur de la Bourgogne-Franche-Comté.

Vous estimez que votre entreprise est en pleine croissance ou plutôt stable aujourd'hui ?

L'évolution de l'entreprise, elle, est plutôt positive puisqu'on est en croissance. On a la chance d'avoir des éleveurs qui nous font confiance ainsi que des groupements d'éleveurs. Donc ça, c'est très positif. On est sur un marché qui, au minimum, stagne et au mieux est en croissance, notamment avec la présence de nombreux groupes nationaux et internationaux.