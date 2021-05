La nouvelle éco : l'entreprise Soben cherche des fonds pour fabriquer ses robots autonomes

Le fabricant de robots autonomes Soben est en pleine expansion. Installée à Cahors (Lot) l'entreprise qui compte 20 salariés ambitionne de fabriquer 4000 robots par an. Pour cela elle embauche, et lève des fonds via la plateforme Wiseed.

A l'origine Soben fabrique des amortisseurs de véhicules mais pour répondre à un besoin en interne afin de porter des charges dans l'usine elle a créé des robots autonomes. Présents au Consumer Electronic Show de Las Vegas en 2017, le produit a plu. Désormais la PME installée à Cahors (Lot) compte commercialiser ses petits robots.

Petits véhicules à quatre roues portant des charges

Ces robots autonomes ressemblent à de petites voitures à quatre roues. Il y a différents modèles, capables de porter des charges de 50, 100 ou 300 kilos. Ces machines sont actuellement expérimentées pour livrer les magasins du centre-ville de Montpellier et pour assister les techniciens du fournisseur d'énergie Enedis à Toulouse. Le patron de Soben, Benjamin Talon explique :

Le robot suit la personne partout en ville. Cela évite les embouteillages et la problématique de parking, c'est un gain de temps"

Un robot coûte entre 7 000 et 50 000 euros. La réglementation ne permet pas encore l'utilisation autre que expérimentale de véhicule autonome en ville, mais c'est en projet pour 2023. En revanche il peut-être utilisé chez les particuliers et dans les entreprises dès aujourd'hui.

Objectif : 4000 robots par an

Soben compte actuellement 20 salariés. Elle ambitionne de multiplier ses effectifs par six et a commencé sa phase de recrutement. Elle cherche notamment des ingénieurs en intelligence artificielle et des opérateurs afin de produire 4000 robots par an. elle cherche aussi à lever 20 millions d'euros de fonds.

Cette entreprise de Cahors fait partie des projets en cours de vote sur la plateforme d’épargne citoyenne Wiseed, pour être financé par le grand public : https://www.wiseed.com/fr/region-occitanie/projets-en-vote

