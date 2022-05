La nouvelle éco - L'entreprise Spécific Log au top de la logistique éco responsable

Pour tous ceux qui pensent que les entreprises spécialisées dans la logistique et le transport ne sont pas compatibles avec l'environnement, Specific Log à Longvic prouve aujourd'hui le contraire. La société vient de recevoir, en ce mois de mai 2022, la médaille d'or Ecovadis, un organisme de notation internationalement reconnu pour l’évaluation des politiques RSE de 90 000 entreprises. La notation EcoVadis s’intéresse à leurs politiques menées en faveur de l’environnement, le Social et les Droits Humains, l’Éthique et les Achats Responsables. Specific Log emploie plus d'une trentaine de personnes en Côte-d'Or sur ses sites de Longvic et Baigneux-les-Juifs. Entretien avec son directeur général, Franck Beguin.

Franck Beguin, Directeur Général de Specific Log © Radio France - Christophe Tourné

"Cette médaille d'Or, c'est vraiment le résultat de toute une équipe, un travail dans le quotidien et dans les choix". explique Franck Beguin, le directeur général de Specific Log. 100 % des palettes expédiées sont des palettes recyclées. 80 % des cartons mis sur le marché sont des cartons de deuxième vie. Un vrai choix éco responsable dans la gestion des approches et de tout ce que l'entreprise de Longvic met en oeuvre. Au delà de l'aspect environnemental, c'est aussi un choix plus large, notamment dans le domaine social que récompense Ecovadis, notamment celui d'intégrer des gens qui ne sont pas forcément issus du sérail et parfois même en difficulté pour trouver de l'emploi. "On les intègre à tout un parcours de formation en interne sur le long terme, qui permet d'en faire des équipiers de qualité et bien intégrés dans l'entreprise." précise Franck Beguin.

Specific Log est spécialisée dans la logistique des outils marketing et commerciaux en France. Ça veut dire quoi au juste ?

En fait, on est des spécialistes de la logistique, de tous les outils qui servent à promotionner les marques, les produits sur le territoire, quels que soient les circuits de distribution.

Vous avez, par exemple, parmi vos clients écosystèmes, une entreprise qui récupère les vieux appareils ou les ampoules, quel est le service que vous lui apportez ?

On va stocker sur nos plateformes le mobilier, on va monter ce matériel et l'expédier partout en France pour l'installer dans les points de vente, auprès des consommateurs. où ils vont servir à la récupération des déchets électriques et électroniques. On va entretenir ce matériel et, potentiellement, on le récupère, on le répare pour faire en sorte que ces matériaux soient le plus durables possible.

Combien avez vous de clients ?

On a environ une centaine de clients sur toute la France à chaque fois, avec la même problématique de montage, démontage, stockage et l'expédition.

Vous réalisez combien d'expéditions par an ?

Je pense environ 400 à 500 expéditions par mois, donc à peu près 5 à 6.000 expéditions dans l'année. Cela représente un chiffre d'affaires d'environ 10 millions d'euros.

Specific Log est implanté sur deux plateformes de 6.000 mètres carré à Baigneux-les-Juifs et à Longvic. Pourquoi deux sites ?

En fait, historiquement, la société a été créée, fondée en 2000 dans le nord Côte-d'Or sur un terrain de revitalisation économique. C'est aussi pour nous une forme de contribution à notre engagement sur le territoire. On a fait le choix d'intégrer des personnes qui, grâce à des formations, deviennent des équipiers assez redoutables et très agiles. Donc une belle réussite d'intégration sur un territoire compliqué au niveau de l'emploi.

C'est une entreprise qui se développe régulièrement ?

On a eu une très forte croissance jusqu'à la crise de la Covid. Les confinements et les restrictions sanitaires ce sont traduites pour nous par une forte pause. On est de nouveau bien orienté et je pense que 2022 va consacrer un retour au niveau d'avant Covid.

Vous venez de recevoir la médaille d'or Ecovadis, c'est une belle récompense ?

C'est une belle récompense et qui nous donne aussi un sens. Quand on est dans une entreprise de logistique et de transport, on sait que potentiellement, on est une entreprise à fort impact environnemental. Faire en sorte de contribuer, par nos activités, à limiter cet impact, je trouve que c'est un bel enjeu pour tous les collaborateurs. Specific Log fais partie des moins de 1 % des sociétés les mieux évaluées en logistique. Nous sommes donc dans le top. On va continuer ce travail quotidien. Et puis je pense, dans deux ans, procéder à une nouvelle évaluation afin de vérifier que tout ce qu'on met en place continue à permettre à la fois la croissance et la limitation au maximum de l'impact sur la société.

