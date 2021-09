La nouvelle éco : l'entreprise Stand 21 de Talant fourni 60 000 masques au département de la Côte-d'Or

Cette nouvelle rentrée 2021/2022 s'effectue dans les établissements scolaires encore une fois avec le masque pour les élèves et leurs professeurs. En Côte-d'Or, l'entreprise Stand21 installée à Talant a décroché pour la deuxième année consécutive une partie de ce marché pour en fournir aux collèges du département. Son directeur général en est heureux, même si ce cela reste anecdotique par rapport à l'ensemble de son activité. Entretien.

Stand 21 habille les pilotes de la tête aux pieds dans le monde entier - stand 21

C'est la deuxième fois que vous obtenez ce marché avec le département de la Côte-d'Or. Cela représente combien de masques ?

Ca se chiffre à 60 000 masques et on est ravi de se retrouver à nouveau dans cette aventure après une première année 2020 où on a appris à collaborer sur un sujet complètement indépendant de notre activité. Donc on apprécie que le département fasse travailler des entreprises locales.

Y a t'il d'autres collectivités ou entreprises qui font appel à vous pour ce type de commande ?

Plus maintenant mais si on revient en arrière lors de la première vague et la pénurie de masques, ça a été une belle aventure parce qu'on a rencontré un tissu économique et des gens qui localement ne feraient jamais appel à nous. Notre activité est en effet trop nichée, trop différente par rapport aux activités traditionnelles. Et puis, on a surtout voulu donner un sens à une situation qui n'en avait plus trop à l'époque du premier confinement.

Un masque fabriqué par Stand 21 à Talant - Stand 21

Votre activité première, c'est l'équipement de la tête au pied pour les pilotes, ce qui veut dire que, quelque part, les enfants vont porter les même masques que les pilotes de course ?

Oui, on a aussi vendu ce type de masque dans notre domaine, le sport automobile et l'équipement de sécurité des pilotes à travers le monde. Même si ce ne sont pas des matières qui sont utilisées pour ces équipements qui sont elles beaucoup plus techniques et basées sur l'anti feu, c'est un produit qui se retrouve dans le sport automobile effectivement.

Stand 21 est spécialisé dans la fabrication de combinaison résistant au feu pour les pilotes - Stand 21

Ca représente quoi sur votre chiffre d'affaire?

Même pas 1% !! (rire). Ce n'est pas une activité importante parce qu'il faut réaliser énormément de volumes dans ce genre de métier pour avoir une activité solide. C'est quelque chose qu'on ne s'attendait d'ailleurs même pas à garder aussi longtemps. Et dans notre domaine du sport automobile, effectivement beaucoup de nos clients font appel à nous pour faire faire leurs masques avec un côté personnalisé. On a fait aussi des surblouses avec le CHU de Dijon, à l'occasion de la campagne "les surblouses à domicile". C'est un projet que le CHU a très bien géré et je les en félicite. C'était une autre histoire dans l'histoire.

Aujourd'hui quel est votre chiffre d'affaires ?

Cette année, il s'élève à 7 millions d'euros, ce qui est bien car l'année dernière, c'était bien moins que ça à 5.4 millions d'euros. Mais là, on a fait nos investissements. On est en ordre de marche, en ordre de bataille et on continue de se développer toujours à travers le monde, parce que l'activité en France représente un peu moins de 20% de nos ventes. On exporte dans une quarantaine de pays. On a dépassé le niveau de chiffre d'affaires d'avant la crise. Il était à 6,5 millions.

