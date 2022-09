La nouvelle éco : l'entreprise stéphanoise 909 transforme des toiles de tentes en vestes coupe-vent

La toile de tente est imperméable, alors pourquoi ne pas l'utiliser pour des vêtements contre la pluie ? C'est de cette question simple qu'est née l'aventure 909 dans la tête de Léo Moja et d'un de ses camarades d'école de commerce. La marque d'upcycling (processus de récupération de matériaux qui ne sont plus utilisés pour les transformer en produits de qualité supérieure) s'apprête à faire son grand lancement le 30 septembre, avec un événement à Saint-Étienne aux ateliers de la Brouette (4, rue du Théâtre).

Des tentes récupérées auprès des magasins de sports et loisirs

Pour fabriquer ses vestes coupe-vent, 909 récupère des tentes en France auprès de distributeurs d'articles de sport. "Ce ne sont pas forcément des tentes usagées mais des tentes retirées des stocks parce qu'elles ont des défauts, ou bien ce sont des modèles d'exposition", explique Léo Moja. L'état de la toile de tente est vérifié à chaque fois, pour être certain qu'elles résiste bien aux intempéries. Les toiles déjà récupérées doivent permettre de produire plus de 500 vestes.

"Au démarrage, on allait récupérer les tentes nous-mêmes et on les démontait avant d'utiliser la toile, aujourd'hui on a un partenaire qui s'occupe de cette partie et _on récupère des toiles à plat, triées, lavées, et on n'a plus qu'à découper des vestes à l'intérieur_", poursuit le jeune entrepreneur de 27 ans. Les ateliers de 909 sont situés à Saint-Étienne, sur les hauts de Jacquard.

La nouvelle éco : Léo Moja, fondateur de 909 Copier

Les premières réservations sont possibles sur le site internet de la marque.