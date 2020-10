La nouvelle éco : l'entreprise Technitubes crée une visière de protection inversée

C'est une invention made in Franche-Comté qui doit permettre d'éviter la buée sur les lunettes à cause du masque. Cette visière a été conçue par la société Réalisation 3D, qui se trouve dans les locaux de l'entreprise Technitubes, basée à Etupes à côté de Montbéliard.

"La visière n'est pas sur le front, on la tient avec une mentonnière, elle se porte avec des branches de lunettes et la visière en plastique se règle à la hauteur que l'on souhaite, ce qui permet d'éviter toutes les buées sur les lunettes", explique à France Bleu Belfort Montbéliard Jean-Pierre Moret, le patron de Technitubes.

La société a commencé les démarches pour faire homologuer la visière par des organismes sanitaires. "On a déjà fait quelques essais et on se rend compte que rien ne passe en bas, rien ne passe sur les côtés, la seule possibilité qui existe aujourd'hui, c'est que quelqu'un soit plus grand que vous et vous crache dessus", explique-t-il.

Une visière utile dans l'industrie

Selon Jean-Pierre Moret, cet équipement peut s'avérer très pratique dans l'industrie. Sa société Technitubes emploie une centaine de personnes et est spécialisée dans l'industrie automobile. "Quand on fait des réglages de machine outil, il est évident qu'on ne peut pas avoir de buée sur les lunettes, donc les gens enlèvent le masque et on se retrouve dans des situations sanitaires qui ne sont pas conformes".

Selon lui, cette visière pourrait selon lui être utile pour les sourds et muets ou les personnes ayant des problèmes d'audition : "avec notre visière, les gens peuvent lire sans problème sur les lèvres".

Prix de vente : 15 euros

Le prototype devrait être finalisé mi-octobre et, sous réserve d'une homologation par les autorités sanitaires, il pourrait être commercialisé dans la foulée. Le prix de vente devrait être fixé à 15 euros, "sachant que la partie plastique sur le devant de la visière est amovible, elle peut se changer si elle se casse et elle peut être nettoyée".

