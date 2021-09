La Nouvelle Éco : l’entreprise vierzonnaise France fermetures expose à Paris

France Fermetures participe du 21 au 24 septembre à Équipbaie-Métalexpo, un salon professionnel de la menuiserie et de la métallerie à Paris, annulé en 2020 avec le Covid.

C’est l’événement de la rentrée pour les professionnels du secteur : quelque 20 000 visiteurs sont attendus du 21 au 24 septembre au salon Équipbaie-Métalexpo qui a lieu tous les deux ans à Paris Porte de Versailles. Prévu en novembre 2020, il avait été annulé en raison de la situation sanitaire. L’entreprise France fermetures y sera présente comme à chaque édition.

160 salariés dans le Cher

Créée en 1900, cette entreprise, spécialisée dans la conception et la fabrication sur mesure de volets roulants ou battants et de portes de garage, a quitté Vierzon dans les années 1970 pour s'installer à proximité à Saint-Hilaire-de-Court. Elle a ensuite ouvert un deuxième site à Massay. France Fermetures compte deux autres sites à Boussac (Creuse) et Capdenac-Gare (Aveyron). Elle emploie au total 400 salariés dont 160 dans le Cher.

Fermée durant deux mois au printemps 2020, France Fermetures a connu un deuxième semestre exceptionnel en termes de commandes suite au boum de la rénovation. Dans le même temps, les commandes en ligne sont passées de 30 % à 50 % suite à une refonte de son site.

Le salon Équipbaie arrive à point nommé. “Pendant trois ans, nous avons été un peu coupés de nos clients, explique Michael Silva, responsable marketing et communication. Cela va être l’occasion de les retrouver. Nous allons leur présenter nos nouveautés ainsi qu’à des sociétés avec qui nous ne travaillons pas encore. Ce type d’événement favorise la relation commerciale.”

Lauréat national d’un prix

Cerise sur le gâteau, France Fermetures est lauréate d’un prix de l’innovation organisé par le salon Équipbaie pour une solution d’assistance sur les chantiers par visio qui permet de solutionner plus facilement les problèmes qu'une assistance téléphonique traditionnelle.