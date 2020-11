La nouvelle éco : à Saint-Dié-des-Vosges, Salveco en pointe sur le marché du désinfectant

La pari du végétal profite au laboratoire industriel Salveco installé à Saint-Dié-des-Vosges. Une quarantaine de salariés produisent mensuellement 600 tonnes de désinfectant respectueux de l'environnement et de la santé. Un chiffre d'affaires multiplié par deux cette année.

En pleine crise épidémique, le marché du désinfectant s'envole. "Je fais le pari d'une production à base de végétale non-agressive pour l'environnement et la santé" explique Stéphane Auberger qui est également docteur en sciences. Des clients de plus a plus réticents à utiliser des produits issus essentiellement de la pétrochimie, ont rempli le carnet de commande au moins jusqu'à la fin de l'année prochaine. Le chiffre d'affaires pour l'exercice 2020 a été multiplié par deux pour atteindre 11 millions d'euros.

Une quarantaine de salariés produisent mensuellement 600 tonnes de désinfectant nouvelle génération à diluer. Les clients sont aussi bien des entreprises des services publics que des particuliers. Salveco qui bénéficie d'une autorisation européenne de mise sur le marché reste pour le moment centrée sur l'hexagone. La forte croissance de la demande pousse les responsables à embaucher. "Il nous faut du personnel supplémentaire en recherche et développement dans le commercial et la production" souligne Stéphane Auberger qui parle de 5 à 10 personnes.

