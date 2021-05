La nouvelle éco : l'envie de nature profite à ABP 19, fabricant de bateaux de pêche à Naves

C'est une petite entreprise née à Brive en 2004 et installée à Naves en 2015. ABP 19, pour Aménagement de Bateaux de Pêche, est spécialisée dans la conception, la fabrication, la vente et la réparation de bateaux de pêche. Des "petits bateaux destinés à la pêche en lac" précise Didier Sagot, fondateur d'ABP19, en expliquant que pour la pêche en mer il faut d'autres types de bateaux.

La découverte de sites vierges

L'entreprise marche très bien. Didier Sagot vend ses bateaux dans toute la France grâce à son site Internet. Ses clients sont majoritairement des particuliers amateurs, mais il a aussi quelques pécheurs professionnels. Il dispose aujourd'hui d'un fichier dépassant les 5000 clients. "C'est une pêche qui plaît de plus en plus. C'est une pêche qui permet de découvrir des sites qui sont relativement vierges. Peu de routes, peu d'accès". Et fini le temps où le bateau de pêche était une simple petite coque en plastique. Ils sont de plus en plus sophistiqués. "Je les équipe sur mesure à la demande des clients" indique Didier Sagot.

Se retrouver seul en pleine nature

L'engouement pour ce type de pêche n'est pas nouveau. "C'est pas du bateau de plaisance, c'est vraiment du bateau de pêche. La plaisance au contraire avait tendance à stagner ces derniers années voire même de régresser". Une façon de s'isoler en pleine nature, de changer d'air qui séduit une nouvelle clientèle affirme Didier Sagot et ce d'autant plus depuis le début de la crise. "Les gens sont à la recherche d'authenticité et de nature. Ils ont envie de sortir des sentiers battus, de ce qui est proposé traditionnellement dans les activités outdoor". Et de conclure : "la demande a explosé avec le covid".