La nouvelle éco : l'épicerie d'Albon-d'Ardèche sauvée grâce à une association

L'épicerie, version associative, a ouvert samedi 6 février dans le village d'Albon-d'Ardèche. Les 160 habitants du village se sont mobilisés. Ils ont récolté plus de 6.000 euros pour conserver cet établissement après le départ des anciens gérants.

"Nous sommes un groupe d'amis dont font partie les anciens propriétaires, explique le président de l'association L'Épicerie Comptoir, Michel Golay. Suite à un problème de santé, ils ont dû vendre l'établissement. On s'est mobilisés pour garder ce commerce important dans ce village et créer une association".

Six couples se sont rassemblés pour gérer l'épicerie, un des lieux de regroupement entre les habitants avec le bar et le camping. "Nous avons dû faire des travaux, racheter un frigo", explique Michel Golay qui a pu compter sur un financement participatif. À terme, lorsque la situation sanitaire le permettra, le lieu évoluera.

"On va créer un endroit un peu convivial dans une partie du magasin avec des bouquins et des jeux, détaille Michel Golay. Nous allons organiser également des événements dans le jardin de l'épicerie : des pièces de théâtre, des concerts et de la petite restauration".