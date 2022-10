La nouvelle éco : l'épicerie solidaire étudiante de Saint-Étienne casse encore ses prix

Une vingtaine d'étudiants stéphanois est déjà inscrite pour bénéficier des services de l'Agoraé, alors que l'épicerie solidaire étudiante vient seulement de rouvrir ses portes à Saint-Étienne, rue Borie. "L'an dernier nous avons eu 85 bénéficiaires", rappelle Anouk Witzel, la vice-président de la FASEE, la fédération qui gère l'Agoraé.

Cette année, les prix proposés pour les produits alimentaires et d'hygiène disponibles ne sont qu'à 10% des prix du marché. "On y arrive grâce aux subventions, du CROUS notamment, mais aussi avec les partenariats, on va d'ailleurs travailler avec la Banque alimentaire", poursuit Anouk Witzel. Les supermarchés Auchan, mais aussi la plateforme De la ferme au quartier, font également partie des partenaires de l'Agoraé, "afin de proposer aussi des produits locaux".

Selon l'enquête de rentrée de la FASEE, le coût de la rentrée augmente de 2,6% pour les étudiants stéphanois et roannais en 2022. Il est en moyenne de 2.124 euros. Contre un peu plus de 2.500 euros pour la moyenne nationale. "C'est vrai que quand on compare à d'autres territoires, on est peut-être un peu mieux, mais ça reste toujours difficile quand on entend les retours, les témoignages des bénéficiaires, et ce n'est pas normal", commente Anouk Witzel.