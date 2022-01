La nouvelle éco - L'épidémie de Covid-19 dope les demandes d'emploi en Intérim en Côte-d'Or

Pour faire face à l'afflux inédit de demandes de travail en intérim pour un mois de janvier, l'agence Synergie Intérim de Dijon a du revoir son mode de recrutement. Les entreprises sont touchées par l'épidémie de Covid-19 et cherchent à pallier l'absentéisme, mais l'épidémie touche aussi les travailleurs intérimaires qui sont parfois, eux aussi, obligés de s'isoler. Il faut recruter des candidats dans l'urgence et repenser le travail intérimaire. Pour fidéliser les candidats, Synergie propose même dans ses agences de Dijon et Beaune des CDI et renforce les formations. Entretien avec sa responsable du recrutement, Christel Duthu.

Christel Duthu, responsable du recrutement chez Synergie à Dijon © Radio France - Christophe Tourné

Fidéliser les intérimaires via des CDI intérimaires pour trouver des missions, renforcer la formation pour des compétences difficiles à trouver, rencontres entre les clients et les travailleurs intérimaires, recherche de profils sur les sites de CV en ligne. etc.., pour Synergie, il a fallu tout repenser et s'organiser pour faire face à l'explosion de la demande en main d'œuvre de la part des entreprises.

Quel est le profil type des entreprises qui font appel à vous? Ce sont plutôt des TPE, des PME ou des grosses sociétés?

Aujourd'hui, on peut dire qu'il n'y a pas de profil type. On a de grandes entreprises, des moyennes et des petites, des PME. Si on parle d'intérim, il y a beaucoup d'entreprises des secteurs de la logistique, l'agro alimentaire, les transports, mais aussi des métiers qui demandent des compétences techniques comme la menuiserie ou dans le secteur tertiaire, des comptables, des postes de recouvrement mais aussi des électriciens en bâtiment, toutes les entreprises recrutent.

Il y a des secteurs qui se retrouvent plus en tension que d'autres en ce moment?

Typiquement, le BTP et la logistique. Parce que là, on manque de candidats et les entreprises font souvent appel à l'intérim. Donc en ce moment, entre les intérimaires malades et les salariés malades chez les clients, la demande est encore plus forte que d'habitude.

L'agence Synergie est située près de la place de la République à Dijon © Radio France - Christophe Tourné

Quelle est la durée moyenne des contrats en intérim?

La durée moyenne est d'une semaine. Après, on peut démarrer sur des contrats de 48 heures pour les prolonger au maximum, surtout quand il y a des compétences, jusqu'à 18 mois. Dès qu'un intérimaire rentre en poste, notre but, c'est de le passer en CDI intérimaire. Ce sont des candidats sérieux qu'on souhaite sécuriser, pour qu'ils aient tout le temps un emploi. Mais depuis 2020, il y a un changement de comportement. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de personnes qui quittent leur emploi sans avoir aucune autre proprosition derrière, ce qu'on voyait pas du tout avant. Je pense que c'est un changement de mentalité. On a du mal aussi à trouver des talents, des personnes qui ont la motivation. Sur le mois de janvier. J'avais ainsi proposé des postes en CDI à deux personnes qui ont refusé finalement au moment de signer le contrat. Elles n'avaient plus envie !

Un travailleur intérimaire dans une agence de Synergie - Synergie

Cela change votre manière de travailler?

Oui, il faut travailler beaucoup plus en amont, sur la partie des compétences du candidat, mais surtout maintenant la partie psychologique et du savoir être. Il faut qu'on puisse déterminer les projets sur le plus ou moins long terme de la personne pour vraiment cerner son envie de travailler et le talent de cette personne.

Cristel Duthu et une collaboratrice de l'agence Synergie à Dijon © Radio France - Christophe Tourné

En ce début d'année 2022 , vous êtes plutôt optimiste pour le marché du travail ou un peu inquiète par rapport à ces évolutions?

Personnellement, je suis très optimiste parce que 2021 a été difficile pour trouver ses candidats. Sauf qu'on a su s'adapter. Et là, on a déjà un peu plus de gens qui postulent aux annonces et avec tout ce qu'on a mis en place, le sourcing, les réseaux, tout ça, on a désormais des candidats. En ce moment, je fais à peu près cinq entretiens en visio par jour, ce qui est bien, parce qu'on a eu des semaines en 2021 où on n'arrivait pas à faire d'entretiens, on n'avait pas de candidat. Donc, oui je suis plus optimiste pour 2022.