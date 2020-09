La nouvelle éco : "L'essentiel, c'est d'être encore debout" après les inondations

Voilà 18 ans que le "Parc parfum d'aventure" a pris racine dans la vallée de Miallet, sur la commune de Générargues, entre la Bambouseraie et la grotte de Trabuc (Gard). Le week-end dernier, comme l'ensemble du secteur, le parc a malheureusement été frappé de plein fouet par les inondations et les très fortes pluies tombées samedi sur le Gard. La végétation est encore bien verte sur le haut du Parc, le jardin potager est en fleurs, mais le bas du parc est complètement saccagé, des arbres sont arrachés, d'autres encore retenus à des câbles.

"L'essentiel c'est d'être encore debout. Quand on voit les images dramatiques de la furie des eaux passée sur Anduze, dites vous qu'on est juste en amont. Le Parc a pris de plein fouet cette vague." Laurence Tirfort, sur France Bleu Gard Lozère

"Nous on souffle. Après la sidération et les premiers jours où on est capable de ne rien faire, confie Laurence Tirfort, il y a le moment où il faut souffler avant de relever les manches". Son mari est déjà en train de reconfigurer le site, d'imaginer la suite. "On va reconstruire, on va repartir"

"On a un parc, pas un magasin, pas un restaurant. on est dans la pleine nature. Il faut faire avec, il faut l'écouter, la regarder", Laurence Tirfort

Après les inondations dans le Gard le week-end dernier, 23 communes sont reconnues en état de catastrophe naturelle.