La nouvelle éco : "L'État doit ouvrir le portefeuille pour les saisonniers" selon Eric Becker (FO Ttransports)

Les remontées mécaniques ne redémarreront pas pour les vacances de février, on s'en doutait, Jean Castex l'a officialisé lundi soir après avoir rencontré les acteurs des stations de ski. Le premier ministre a aussi annoncé un renforcement du plan massif d'aide au secteur de montagne. Ce plan qui pourra aller jusqu'à sept milliards d'euros prévoit de rendre éligibles les commerces de location de ski et les fabricants de remontées ou de ski au Fonds de solidarité. Les charges fixes des entreprises pourront aussi être prises en charge jusqu'à 70 %. Pour Eric Becker, secrétaire général du syndicat Force Ouvrière Transports, ce plan sert les employeurs mais n'offre aucune garantie pour les saisonniers.

Éric Becker, vous étiez lundi matin avec une centaine de militants à l'entrée du tunnel du Fréjus entre la Savoie et l'Italie pour protester contre la fermeture des remontées mécaniques. Et lundi soir le Premier ministre a confirmé qu'elles ne rouvriront pas pour les vacances de février. On s'achemine probablement vers une saison blanche pour les stations. Vous, vous demandez qu'une prise en charge pour les saisonniers, et notamment ceux qui n'ont pas été embauchés du tout?

Effectivement, l'exécutif a mis la main à la poche pour les employeurs et maintenant nous demandons un effort et que le portefeuille s'ouvre aussi pour les saisonniers. Parce qu'il y en a beaucoup qui restent sur le carreau et qu'on n'a aucune garantie à l'heure actuelle du maintien de l'activité partielle au-delà du mois de mars pour l'intégralité des saisonniers. Ensuite, il y a tous ceux qui sont en CDI et dont on ne sait pas quelles sont les modalités d'activité partielle pour l'été à venir. Et puis, il y a tout ceux qui ne sont pas embauchés et qui viennent vers nous et qui nous disent : "On va devenir quoi ? Eh bien, on n'en sait rien !".

On demande depuis fort longtemps au gouvernement qu'il prenne en compte ces détresses de saisonniers qui n'ont ni activité partielle, ni chômage, ni aide de quelque nature que ce soit. Et pour certains, il ne reste que le RSA. A mon sens, ces gens doivent être pris en charge par l'État parce qu'ils auraient dû travailler cet hiver et se retrouvent de fait complètement démunis. L'État doit se substituer aux employeurs qui n'ont pas fait forcément fait la demande d'activité partielle. Ils sont nombreux dans l'hôtellerie-restauration.

Mais si les employeurs sont aidés, ils peuvent embaucher les saisonniers pour qu'ils puissent bénéficier de ce chômage partiel ?

Un employeur ne va pas embaucher un salarié en activité partielle au mois de février alors qu'il aurait dû l'embaucher au mois de décembre ! On sait pertinemment que tout ce qui est loupé le restera, tous ceux qui sont sur le carreau le resteront. Le gouvernement ne nous donne aucune assurance au jour d'aujourd'hui, c'est pour ça que nous avons fait ce mouvement de contestation. Nous demandons au gouvernement de nous recevoir, on a été reçus mais pas pris en compte. Maintenant, on demande à être entendu par Emmanuel Macron qui, puisqu'il est le grand décideur, peut-être nous donnera une explication et des garanties pour tous ces saisonniers qui restent sur le carreau.

Il y a de nouveaux commerces qui sont pris en compte, les commerces de matériel de ski, les fabricants, qui ont recours aux saisonniers, c'est quand même une bonne chose pour vous ?

C'est une bonne chose pour les employeurs mais nous n'avons aucune certitude que les saisonniers pourront bénéficier de quelque chose. Si les employeurs arrivent à percevoir des indemnités, en admettant qu'ils en perçoivent, ça ne va pas arriver tout de suite. Si ça arrive courant février ou courant mars, est-ce que ça ne pas arriver trop tard pour embaucher les saisonniers qu'on n'a pas embauchés ?

