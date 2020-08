La nouvelle éco : poussé par la situation sanitaire, le succès du tourisme familial dans l'Eure

Un désir de tourisme plus authentique et plus responsable a émergé avec la crise du coronavirus. Le département de l'Eure fait le choix de surfer sur ce créneau, avec des séjours ou des visites en mode tribu, en famille ou entre copains.

La crise sanitaire a au moins eu ce mérite : faire (re)découvrir aux vacanciers des destinations proches de chez eux, et peut-être un peu plus éloignées des canons traditionnels de l'été. "Notre première clientèle, les franciliens, ont été à la recherche cet été de moments simples, loin du tourisme de masse", explique Killian Penven, responsable du service développement et attractivité de l'Agence de développement touristique de l'Eure.

"Slow Tourisme"

Et cela se vérifie dans les chiffres. Certains lieux, dans l'Eure, on enregistré cet été de très bons scores : + 20% de fréquentation au mois de juillet pour le parc Biotropica, + 9% pour le domaine d'Harcourt, avec son arboretum.

À l'Agence de développement touristique de l'Eure, on se félicite de cette tendance, d'autant que le "slow tourisme" et les vacances en famille sont mis en avant depuis maintenant trois ans. "Notre ADN ce sont les grands espaces, les randonnées, les promenades en famille et la gastronomie", détaille encore Killian Penven, invité ce lundi sur France Bleu Normandie. L'idée c'est de proposer une découverte de la destination autour de la déconnexion, autour de la nature et du partage de moments simples."

Si les touristes "de proximité" sont venus dans l'Eure cet été, manquent les Britanniques ou les Américains, concernés par des mesures strictes de restriction en raison de la situation sanitaire. "Ils aiment beaucoup l’impressionnisme, l'Axe Seine est donc forcément lié à ces touristes", concède Killian Penven. En attendant leur retour, l'objectif de l'Agence de développement touristique de l'Eure est donc de travailler pour renforcer la présence des touristes belges ou néerlandais.

