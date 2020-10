La nouvelle éco : l'exonération des loyers prolongée pour les commerçants du pays de Montbéliard

Pour répondre aux difficultés des commerçants et artisans du pays de Montbéliard, l'agglomération prolonge jusqu'à la fin de l'année 2020 son dispositif Echop, d'exonération de loyers.

Vous êtes commerçant et vous habitez le pays de Montbéliard ? Face à la crise économique, pays de Montbéliard Agglomération prolonge son dispositif d'aide au loyer pour les quelque 2.500 à 3.000 artisans et commerçants du territoire. Ce dispositif baptisé Echop devait se terminer fin octobre, il est finalement prolongé jusqu'à la fin de l'année. Une enveloppe de plus d'un million d'euros a été débloquée.

Une exonération de deux mois de loyer

Il s'agit d'une aide au loyer pour tout commerçant ou artisan installé dans le pays de Montbéliard. "C'est une exonération de deux mois de loyer, avec un maxima à 1.000 euros si vous avez jusqu'à cinq employés et à 2.000 euros si vous en avez plus", détaille Didier Klein, vice-président de PMA en charge du développement économique.

Quels sont les critères d'éligibilité à ce dispositif ? Il faut avoir eu une perte d'activité pendant la période du Covid, il faut avoir un bail ou payer un loyer à un propriétaire. L'aide de 1.000 euros concerne les entreprises ayant entre 0 et 5 salariés, pour celles ayant jusqu'à 10 salariés l'aide peut aller jusqu'à 2.000 euros. Autre condition : recevoir du public et offrir un service.

Près de 200 dossiers déjà déposés

La situation des artisans aujourd'hui ? "Je ne les ai pas tous interrogés, mais beaucoup se sont retrouvés sans travail, comme dans le BTP, certains boulangers ont bien réussi, mais les commerces de centre-ville en général ont eu beaucoup de mal, la restauration et l'hôtellerie ont vu leur chiffre d'affaire fortement diminuer", poursuit Didier Klein.

Début octobre, près de 200 dossiers avaient déjà été traités par PMA pour ce dispositif, et il reste encore de l'argent à distribuer. "On avait alloué une somme de plus d'un million d'euros pour pouvoir répondre à un maximum de dossiers, l'argent servira aussi à aider les commerçants dans les mois à venir".

Si vous êtes intéressés pour déposer un dossier, vous pouvez contacter le 07.64.40.60.81 ou envoyer un mail à l'adresse suivante : echop-covid19@agglo-montbeliard.fr. Vous pouvez aussi remplir votre dossier en ligne en cliquant sur ce lien. Retrouvez aussi le document PDF en bas de page.

