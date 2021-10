La nouvelle éco : l'entreprise mayennaise FCV Food exporte près de 3.000 tonnes de volaille par an

En Mayenne, à Saint-Berthevin, Alain Secoué et son épouse ont créé l'entreprise FCV Food en 2011, spécialisée dans l'export de volailles. Dix ans plus tard, ils sont sept salariés au total, et vendent près de 3.000 tonnes de viande dans des pays d'Afrique, du Moyen-Orient, des Outre-Mer, ou encore du Canada. Des volailles venues d'une quinzaine d'usines des Pays de la Loire. Le chiffre d'affaire d'FCV Food était de 10 millions d'euros en 2020, et le directeur Alain Secoué espère encore faire croître son entreprise.

Réécoutez l'interview d'Alain Secoué :

L'entreprise a traversé la crise du covid-19 en début 2020, et les épisodes de grippe aviaire sur les deux dernières années, "malgré cela l'objectif de chiffre d'affaire a été maintenu, et la réouverture des frontières permet de retrouver de la croissance," explique Alain Secoué, le directeur de FCV Food.

L'exportation de la volaille française, une filière prometteuse

Le directeur se dit assez optimiste quant à son entreprise, pour lui l'exportation de volailles est un choix : "le territoire français est déjà bien couvert par les industriels qui vendent leurs volailles dans la grande distribution ou ailleurs, ca nous permettait de nous développer rapidement. Il y a moins de concurrence, un besoin de savoir-faire et des volailles françaises."

On est fier des volailles françaises - Olivier Secoué

Alors comment des volailles de Mayenne se retrouvent-elles dans des assiettes du monde entier ? Olivier Secoué n'a aucun mal à vendre son produit : "nos volailles en France sont de bonnes qualités, et très demandées, notamment sur des régions comme le Moyen-Orient. Il y a un besoin de ce produit de qualité supérieur. On est fier des volailles françaises, c'est très important. Nous avons des labels rouges fermiers, des volailles duc de Mayenne, notamment. Toutes nos volailles sont vendues sous la marque Marquis France, un gage de qualité aujourd'hui ; reconnu un peu partout dans le monde."

Selon le créateur d'FCV Food, l'entreprise pourrait connaître une croissance de 20% à 30% dans les quatre prochaines années. L'objectif de se développer sur le Moyen-Orient et l'Asie. En février 2022, FCV Food sera présent au salon "Golf Food" à Dubaï : l'occasion pour l'entreprise mayennaise de présenter ses produits, et de rencontrer de nouveaux clients.