La Nouvelle Eco : l'habitat vainqueur de la crise sanitaire

Angoulême et Rochefort accueillent, ce weekend, leurs "Salons de l'Habitat". Les professionnels du cadre de vie et de la maison ont plutôt le sourire, en cette période difficile liée à la crise sanitaire.

Au milieu des constructeurs de maisons, des chauffagistes, ou des cuisinistes, ce sont les aménageurs intérieurs et extérieurs qui se sont le mieux sortis de la période de confinement, puis de déconfinement. Après quelques jours difficiles, à la mi-mars, pour se réorganiser, les commandes sont reparties plus nombreuses que les années précédentes au printemps, avec des devis, des travaux, des chantiers. Exemple : la société Atrium Concept, à Champniers, qui fabrique des pergolas bio-climatiques avec toit rétractable ou orientable, et options.

Des carnets de commandes remplis pour 2021

Stéphane Fournier est le gérant de la société IDTA, sur la zone industrielle numéro 3 à Gond-Pontouvre. C'est une société spécialisée dans l'aménagement de parcs et jardins. Après une petite baisse du chiffre d'affaires au début de la crise, la situation s'est améliorée au-delà des espérances pendant l'été. Le carnet de commandes est déjà plein pour une bonne partie de l'année 2021.

"les gens se sont rendu compte de ce qu'il fallait faire chez eux pour être à l'aise et avoir une maison agréable" (Mathieu Baudry, menuisier décorateur)

C'est un constat : tout ce qui touche à la maison, la terrasse, le jardin, les loisirs est un secteur qui a finalement peu souffert de la crise sanitaire et économique. Le confinement a provoqué chez les particuliers un besoin de confort au domicile, pour mieux affronter les difficultés. Mathieu Baudry est menuisier décoratif à Courbillac près de Cognac, spécialisé dans l'agencement intérieur et extérieur.

A Rochefort, la 6ème édition de cet événement se tient, de vendredi à dimanche dans le Hall d'exposition du Stade Rouge, avec 130 exposants. A Angoulême, c'est l'Espace Carat qui accueille ce rendez-vous de la construction, de la rénovation et de la décoration, avec une centaine d'exposants. L'entrée du salon de l'habitat à Angoulême est gratuite vendredi, samedi et dimanche. A Rochefort, elle est à 4 euros.