La nouvelle éco - L'herbivoriste, le premier food bike 100% végétal dijonnais

On connaissait les Food truck, voici le tout premier Food bike 100% végétal dijonnais. L'herbivoriste propose une cuisine garantie sans aucun ingrédient d'origine animale et livrée à vélo sur le parking d'entreprises de l'agglomération dijonnaise, et tout est fait maison.

Manger moins gras permet de réduire les accidents cardiovasculaires. C'est donc une cuisine résolument saine que propose l'Herbivoriste en bannissant tous les ingrédients d'origine animale et en réalisant des plats à partir de produits 100% d'origine végétale, faits maison et en fonction des saisons. Une mode d'alimentation adoptée depuis huit ans par Flavie Poncet. C'est avec un CAP de pâtisserie en poche qu'elle vient de créer son entreprise après avoir muri le projet pendant plus de deux ans. Et les débuts sont prometteurs. Entretien.

Un plat préparé par Flavie Poncet de l'Herbivoriste - L'Herbivoriste

Flavie Poncet, gérante de l'Herbivoriste à Dijon Copier

L'herbivoriste est le tout premier food bike 100% végétal de Dijon. Qu'est ce que vous proposez comme cuisine ?

C'est essentiellement de la cuisine du monde. Je m'inspire beaucoup de ce qui se fait en Asie, en Afrique et même en cuisine européenne. Je cuisine tout. Je prépare mes plats la veille pour le lendemain, ce qui me permet d'avoir le temps de faire tout ce qu'il faut.

Depuis combien de temps vous êtes lancée dans cette activité ?

J'ai commencé le 10 mai, donc ça fait tout juste un mois. Avant, je travaillais dans la mode mais c'est un métier qui ne correspondait plus du tout à mes valeurs. Je suis végétalienne et j'avais envie de créer un travail qui ait du sens et qui se rapproche de mes valeurs personnelles donc j'ai eu l'idée de créer cette entreprise. En plus, je suis passionnée de cuisine, donc ça me permet d'allier passion et valeurs dans un nouveau métier.

Rappelez nous ce que signifie "végétalien" qu'on confond parfois avec "végétarien".

Végétalien, c'est lorsqu'on ne consomme aucun produit d'origine animale. C'est possible et tout se végétalise. On peut remplacer la viande par tout ce qui est dense et à base de gluten de blé. ou aussi les légumineuses, donc les pois chiches, les lentilles, etc.. Le lait se remplace très facilement par du lait végétal. Et puis, pour ce qui est de la pâtisserie, au niveau des œufs, on peut remplacer par exemple par des graines de lin mixés ou tout un tas d'autres choses en végétal.

Vous proposez combien de plats différents ?

Il y a un menu qui change toutes les semaines et qui évolue en fonction des saisons. Il y a deux plats et deux desserts différents. Chaque semaine, j'essaie de travailler au maximum en local, et on est à 99% en biologique aussi.

Et comme les food trucks, vous vous installez dans différents endroits ?

Oui, c'est ça. Pour le moment j'ai quatre emplacements par semaine, du mardi au vendredi. Le mardi, je m'installe près de l'Appart fitness au quartier de la Toison d'Or, le mercredi à Suez rue René Char, le jeudi à la Carsat à Valmy et le vendredi devant le Troc de l'île à Ahuy. Et je recherche d'autres emplacements. J'aimerais bien pouvoir m'installer le samedi matin près du marché de Dijon.

Vous proposez donc de la cuisine garantie 100 % sans viande, cela séduit le public ?

Oui, ça séduit, mais surtout parce que c'est aussi une cuisine saine et c'est une offre que mes clients n'ont pas forcément dans leur quartier pour se restaurer le midi. J'ai déjà des clients fidèles qui reviennent toutes les semaines. J'en ai entre dix et quinze par jour, ce n'est pas mal pour débuter. Je suis heureuse.

Quelles gammes de prix proposez vous ?

Les plats sont à 9 €, les desserts à 3,50 euros et les boisson à 2,50. Ça fait une formule à 14 €.

Des cookies réalisés sans aucun ingrédient d'origine animale - L'herboriste

Des cours à domicile pour apprendre à cuisiner 100% végétal

Flavie Poncet ne manque pas d'enthousiasme et de projets. Une fois l'activité stabilisée, la jeune femme envisage d'embaucher pour développer son entreprise. Elle souhaite aussi proposer des cours de cuisine à domicile pour apprendre à réaliser des pâtisseries ou des plats sains et sans aucun ingrédient d'origine animale. "Pâtisser sans œufs ou cuisiner sans viande n'est pas forcément évident pour tout le monde", explique Flavie Poncet, prête à partager ses secrets et ses valeurs.