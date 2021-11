La Nouvelle éco : "l'hippodrome de Laval se porte très bien" assure son patron

Le site de l'Hippodrome de Laval-Bellevue la Forêt a rouvert ses portes en mai dernier et les courses ont repris de plus belle. Les Grands Prix de la Toussaint étaient organisés ce week-end. Entre 3000 et 4000 spectateurs et parieurs ont assisté aux courses. Alexandre Lanoë, le président de la société des Courses est heureux de revoir son hippodrome en plein effervescence.

Pas d'effet pass sanitaire

"L'hippodrome se porte très bien, encore mieux depuis que l'on a rouvert au public donc nous sommes très heureux de retrouver une activité normale. Nous avions tous besoin de convivialité" assure Alexandre Lanoë. "On reprend les réflexes, c'est comme quand on n'a pas de fait de vélo depuis longtemps" sourit-il. Il est également satisfait de voir revenir les spectateurs : "Fin août nous avons eu plus de 3000 personnes sur un dimanche de journée familles et aujourd'hui on attend la même chose, enfin on l'espère" explique t-il. "Bien entendu, nous sommes un espace de loisir, nous sommes soumis à la jauge donc nous sommes sur des capacités d'un peu plus de 3000. Au début nous avions une inquiétude car le taux de vaccination n'était pas celui que nous connaissons aujourd'hui donc cela pouvait freiner potentiellement plus de monde notamment ceux qui n'étaient pas vaccinés mais quand on regarde les chiffres aujourd'hui une grande partie des gens disposent du pass sanitaire et donc il est très aisé d'entrer".

L'hippodrome a repris son rythme de croisière

Depuis mai, l'hippodrome a repris son rythme de croisière : "Des courses sont organisées deux fois par mois, on court de la mi-février jusqu'à la mi décembre sauf en juillet et en août. Donc vous aurez au moins une fois par mois une course" détaille Alexandre Lanoë. Pour rentrer au sein de l'hippodrome, il suffira de débourser deux euros.