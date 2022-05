La Nouvelle Eco : le nouvel hôtel Moxy d'Amiens, en quête de notoriété

A l'arrière de la gare d'Amiens, dans un quartier en pleine transformation, l'hôtel Campanile a changé d'enseigne au mois de novembre dernier. Quatre lettres en rose flashy ornent désormais la façade : Moxy. La marque américaine dispose donc d'un septième établissement en France.

"C'est un hôtel nouvelle génération, lifestyle comme on dit", pose Vincent Martin, le directeur des lieux en faisant visiter le rez-de-chaussée qui va du bar-restaurant aux espaces communs en passant par la salle de séminaire. "Pour nous, l'hôtellerie actuelle est très standardisée et donc on voulait capter une autre clientèle et se mettre à la tendance actuelle. Et la tendance des clients c'est d'aller dans un endroit où ils se sentent comme chez eux."

Vincent Martin, directeur de l'hôtel Moxy à Amiens Copier

Clientèle d'affaire en majorité

Vincent Martin, qui faisait partie de l'ancienne équipe du Campanile estime que son établissement accueille "à 60% une clientèle affaire et 40% loisir." Pour l'instant, après la crise sanitaire, le redémarrage est "plutôt calme", concède t-il tout en avançant aussi de bonnes perspectives pour cet été avec la possibilité pour les touristes étrangers de revoyager à peu près normalement.

Une confiance renforcée par le positionnement stratégique de l'hôtel. Vincent Martin mise sur l'arrivée prochaine du TGV jusqu'en gare d'Amiens pour booster la clientèle affaire. Il rappelle aussi qu'Amiens est "une très bonne place, entre Paris et Lille, où il y a beaucoup de flux et une attractivité touristique."