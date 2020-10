La Nouvelle Eco : l'hôtellerie-restauration subit les dernières mesures préfectorales

Depuis lundi 22 septembre, dans l'Hérault, de nouvelles mesures préfectorales concernant les bars et les restaurants ont été instaurées, notamment dans le pays de l'Or, le pays de Lunel et dans la Métropole de Montpellier. Les débits de boissons ainsi que les épiceries ferment désormais à 22h. Les restaurants, quant à eux, peuvent recevoir leurs derniers clients jusqu'à 22h, mais doivent fermer leurs portes à minuit précise.

Pour l'UMIH, , ces mesures passent mal.

Pour ce syndicat de l'hôtellerie-restauration, la fermeture des bars entraîne, selon son président, une augmentation des incidents en ville.

"Lorsque vous n'avez plus de halo de lumière, vous n'avez plus de sécurité. Les rues sont laissées à des bandes qui font n'importe quoi. C'est très grave. Quand un bar est ouvert, c'est un refuge, un lien social. En les fermant, on provoque de l'insécurité"