La nouvelle éco - l'huile bio de Côte-d'Or se vend comme des petits pains

Ça nous a tous frappé en parcourant les allées de nos magasins: des gros trous dans le rayon réservé aux huiles alimentaires. Pas facile de trouver une bouteille d'huile de tournesol ou de colza. La faute à la guerre en Europe, car l'Ukraine est un principaux pays producteur et exportateur, mais aussi à notre fâcheuse tendance à faire des réserves, ce qui alimente un phénomène de pénurie. Du coup, bon nombre de consommateurs se rabattent sur le seul produit disponible: de l'huile fabriquée en France, souvent locale et bio. Voila qui fait les affaires de nos producteurs, comme par exemple Didier Robin, agriculteur à Baigneux-les-Juifs (Côte-d'Or). Il commercialise habituellement 1600 bouteilles d'huile de tournesol, colza et calamine, et ses produits bio sont en plein boom.

France Bleu Bourgogne : Depuis le début de la guerre en Europe, votre huile se vend vraiment beaucoup mieux?

Didier Robin : Oui. Et puis surtout, ça permet de se faire connaître. Vu qu'il y a que nous dans les rayons, en fait, effectivement, on est obligé presque de prendre notre huile. Aujourd'hui, j'ai des supermarchés, j'ai des magasins de producteurs, j'ai différents points de vente. Et c'est vrai qu'en ce moment, on est vraiment beaucoup sollicité pour remplir les rayons, tout simplement.

Il faut accélérer les livraisons ?

Ah oui! Avant, on avait une fréquence de commandes tous les deux mois. Et là, aujourd'hui, on a une fréquence qui est passée tous les mois et la semaine dernière, on est passé à quinze jours et je pense qu'on va passer à la semaine bientôt.

Est-ce que vous en profitez pour augmenter les prix?

Non pas du tout, parce que déjà moi, je suis sur un produit haut de gamme. C'est à dire qu'on a choisi une bouteille opaque coûte déjà un peu plus cher. On est sur une production bio, donc vu que l'on produit moins à l'hectare, on est déjà sur un prix qui est déjà assez élevé. En fait un rémunérateur pour l'agriculteur. Ce n'est pas parce qu'il y a pénurie qu'il faut qu'on augmente les prix, bien au contraire. Si aujourd'hui la bio se retrouve au même prix que le conventionnel, ce sera entre guillemets une petite victoire et ça permettra aux gens de pouvoir de pouvoir en acheter, d'en bénéficier.

Quel est le prix de votre huile bio ?

Pour une bouteille d'huile de 75cl de colza, on est à 7,20 €. Par contre, en tournesol, on est à 5,50 et en cameline, vu que c'est une toute petite graine et qu'on a une toute petite production, là c'est 10 € la bouteille de 25 centilitres.

La presse à huile - DR

Vous vendez habituellement 1600 bouteilles par an. Est ce que tout va partir très vite? Est ce qu'il va encore en rester dans les prochaines semaines ?

Non, on a du stock. Là, je viens d'être livré en bouteilles. Je viens de recommander 4.000 flacons. En fait, on vient de faire en quatre mois ce que je faisais l'an dernier en un an. D'habitude, l'hiver, on arrive à faire du stock et on vend sur les marchés l'été. Mais là, on est au mois de mai, j'ai quasi fait le chiffre de l'an dernier. Habituellement mon huile me rapporte 10.000 euros de chiffres d'affaires, cette année ce sera sans doute le double. Personne ne se réjouit de ce qui se passe, mais on espère qu'une fois que la tempête sera passé, les consommateurs auront pris goût à notre huile et resteront fidèles à une production entièrement faite en Côte-d'Or.