La Nouvelle éco - "L'hygiène n'est pas du superflu", dit Marc Griffoulière de la société corrézienne Clairenet

La Nouvelle éco - Les contraintes sanitaires imposées par la crise du coronavirus ont amené de nouveaux contrats aux entreprises limousines de nettoyage. Elles ont aussi changé le regard sur ce secteur d'activité, estime Marc Griffoulière, le PDG de l'entreprise Clairenet, une société basée à Malemort-sur-Corrèze, qui a plus de quarante ans d'expérience et environ 45 salariés aujourd'hui.

Une activité "sur courant alternatif"

En cette fin d'année 2020, l'activité "se porte toujours bien malgré quelques aléas et quelques modifications" explique Marc Griffoulière, "c'est toujours sur courant alternatif, avec certaines fréquences de nettoyage qui ont été augmentées dans certains secteurs et avec certains clients, alors que d'autres entreprises, du fait du télétravail par exemple, ont réduit les cadences, et comme la restauration est toujours fermée, cela génère aussi une activité moindre".

Cette année 2020 a cependant permis d'attirer de décrocher de nouveaux contrats. "Beaucoup de nouveaux clients sur des parties entretien de bases de vie ou de choses comme ça, dans le BTP notamment, où _les entreprises ont dû mettre en place des protocoles de désinfection journalie_rs, sur lesquelles elles n'étaient pas positionnées auparavant car elles n'avaient pas de besoins réels" explique le PDG de Clairenet. "Aujourd'hui, ce sont des choses que l'on fait régulièrement, sur des chantiers de BTP essentiellement; il y a aussi le secteur des bureaux où certaines entreprises ont augmenté les cadences de nettoyage", complète Marc Griffoulière, qui a vu l'activité de son entreprise suivre l'évolution de la crise. "Au premier confinement au mois de mars, il y a eu un arrêt total de tout ce qui est bureau et entretien journalier. Et quand cela a repris, il y a eu une forte augmentation de l'activité, ensuite il y a eu l'été et un amoindrissement des protocoles, et après lors du second confinement et du couvre-feu, certaines choses ont repris autant voire plus qu'avant, alors que d'autres se sont arrêtées".

Un changement de regard sur les entreprises de ménage et de nettoyage

Ces nouveaux contrats vont-ils durer ? "Pour le BTP oui, les choses vont être pérennisées tant que la crise sanitaire ne sera pas passée, car c'est une obligation. Pour les autres, c'est plus aléatoire, cela dépendra un peu de la Direction de chaque entreprise".

Cependant, une donnée a aussi changé pour les entreprises du secteur. Le rapport du public et des entreprises à la propreté et au nettoyage a changé. "Les gens ont bien pris conscience de l'importance des entreprises de propreté, ce qui est un aspect hyper-positif pour notre métier", dit encore Marc Griffoulière, "parce que _les gens ont pris conscience que ce n'était pas du superflu_, que nos interventions étaient très importantes pour l'hygiène, alors qu'ils y étaient auparavant beaucoup moins sensibles".