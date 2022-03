La nouvelle éco - L'illustratrice Sarah Billaud installe la tanière de ses lapins blancs en Côte-d'Or

Vous avez peut être déjà vu l'une de ses réalisations. Sarah Billaud est illustratrice. Elle a notamment travaillé dans le monde de la mode mais aussi de grandes enseignes du sport. Elle travaille aussi sur toutes sortes de support, tissu, affiches. On lui doit notamment des planches expliquant le Covid et les gestes barrières aux tout petits. Ces affiches ont été affichées dans toutes les structures municipales de petite enfance de la ville de Dijon. Entretien avec cette jeune illustratrice amoureuse de Dijon, et des petits lapins !



Vous avez 33 ans et déjà un beau parcours en tant qu'artiste et illustratrice. Vous avez travaillé pour de grandes enseignes. Lesquelles?

J'ai commencé mon parcours, qui est un peu atypique, dans la mode avec une licence de mode, et j'ai travaillé quatre ans sur Paris, notamment pour les enseignes d'Etam Lingerie, Undiz, Vanity Fair et également en free lance pour Intersport et Décathlon. Je travaille maintenant sous le statut de micro-entreprise dans la catégorie Artisanat.

Vous aimez les petits lapins et vous avez créé le personnage "Hello White Rabbit". A quoi ressemble ce petit lapin?

C'est un petit lapin qui a un côté "pâte à modeler". Il est tout rond, tout doux, inspiré du lapin blanc d'Alice au pays des merveilles. Il m'a d'ailleurs toujours beaucoup inspiré dans mon travail d'illustration en général. Et c'est devenu effectivement mon personnage qui me suit un peu dans toutes mes aventures et toutes mes inspirations. Je travaille donc sous le pseudonyme de "Hello White Rabbit"

Pourquoi cette passion pour les petits lapins?

Le lapin rassemble tous les signes de la "mignonnerie". Et c'est vrai que il a toujours été mon compagnon. J'ai un lapin à la maison, c'est mon assistant et ma source d'inspiration aussi. Du coup, le lapin ne pouvait que m'accompagner dans cette aventure.

Vous travaillez comment? Sur informatique ou avec des aquarelles et des dessins?

J'aime bien mélanger les deux. Je travaille beaucoup avec les techniques traditionnelles d'aquarelle et de gouache et je travaille aussi de façon numérique sur la tablette, sur Photoshop, sur illustrator. Je mélange souvent ces deux techniques. Ou alors je les adapte en fonction des projets ou des besoins de mes clients.

Quel est votre objectif en terme de chiffre d'affaires?

La difficulté pour en vivre, c'est que ce sont des montants qui varient. Donc, il faut vraiment avoir une gestion rigoureuse. J'ai besoin d'un chiffre d'affaires de 40.000 euros annuels pour en vivre, car ce chiffre est divisé par deux, voire par 2,5 avec les charges, les frais, le matériel, etc... J'arrive à atteindre cet objectif, donc j'arrive à en vivre, même si ce n'est pas grassement.

Vous travaillez uniquement pour la région dijonnaise?

Je travaille pour tous ceux qui peuvent en avoir besoin quelque soit le lieu où ils se trouvent. En revanche, après avoir travaillé de nombreuses années à distance, c'est vrai que je privilégie les contrats de proximité avec la possibilité de rencontrer les gens. C'est devenu important pour moi.

Pourquoi ce coup de cœur pour la région dijonnaise?

C'est un coup de cœur un peu à l'image de tout mon parcours. Je me suis installée ici en rejoignant mon compagnon. Pourtant, j'ai fait beaucoup de villes. J'ai vécu à beaucoup d'endroits, mais j'ai eu un véritable coup de cœur pour la ville de Dijon et la Bourgogne en général. J'ai découvert tous ses attraits régionaux et son folklore et c'est vrai que je suis tombée amoureuse de cet endroit. Donc, je considère aujourd'hui que c'est chez moi. C'est vraiment un plaisir de vivre ici. C'est la tanière du lapin blanc maintenant!

