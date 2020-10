La Nouvelle Eco : l'immobilier se porte bien dans le Poitou

Nombreux sont les secteurs d'activité à avoir du mal à se remettre de la crise sanitaire. L'immobilier n'en fait pas partie. Depuis le mois de mai et la fin du confinement lié à la crise sanitaire, il se porte même plutôt bien. Dans le Poitou, la demande a repris, presque plus dynamique que les autres années à la même période. Et les agents voient même arriver une nouvelle clientèle.

Une clientèle plus urbaine

Dans le Niortais par exemple, les locaux cherchent toujours à louer ou acheter, mais des logements plus grands, notamment après avoir vécu le confinement. Mais ce qui marque surtout les agents immobiliers, c'est la demande grandissante des populations de grandes métropoles, notamment Paris. "D'une part, il y a ceux qui ont passé leur confinement en famille, et qui font le choix de venir à la campagne", explique Annie Mallereau, gérante de l'agence Proust Immobilier à Niort. "Mais on a aussi des gens qui ne connaissaient pas, qui voient sur la carte que Niort n'est loin ni de la capitale, ni de la mer. Et face aux loyers bien plus bas qu'à Paris, ils se disent que c'est mieux".

Autre clients plus nombreux : les seniors, qui cherchent s'installer au vert, ou les quinquagénaire, qui anticipe et commencent à investir pour venir passer leur retraite dans quelques années.

Baisse de l'offre et augmentation des prix

Pour le moment, l'offre et la demande sont plutôt équilibrées dans les Deux-Sèvres, mais si les clients continuent d'affluer, les logements disponibles pourraient être moins nombreux, ce qui engendrerait une augmentation des prix. Et les clients commencent à le pressentir.

Ils ne pensent pas à l'avenir, c'est maintenant.

Anthony Guillon, responsable des agences Orpi à Niort et Parthenay, remarque que les visiteurs sont plus prompts à signer. "Les maisons ne restent pas longtemps. Souvent, les ventes se font aux premières visites. Après le confinement, les clients ne pensent pas à l'avenir, ils vivent au jour le jour".