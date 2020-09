La Nouvelle Eco : L’immobilier, un secteur qui résiste bien à la crise économique

L’immobilier se porte bien depuis 4 à 5 ans et c’est toujours le cas malgré la crise sanitaire que nous avons vécue. Deux agences Orpi paloises dirigées par Jean-Pierre Poiraud ont dû fermer pendant le confinement. Le manque à gagner sur cette période de mars-avril a été rattrapé. En effet, les mois mai-juin-juillet ont été satisfaisants grâce notamment à des achats « obligatoires » qui reviennent chaque année suite à des mutations, des mariages, des divorces, etc… Le nombre d’investisseurs bordelais et de la côte basque a aussi augmenté. Ils souhaitent mettre en location des appartements à Pau, le prix du mètre carré étant bien moins élevé qu’à Bordeaux.

Visiter votre future maison… depuis chez vous

Pour les agences de Jean-Pierre Poiraud, il a fallu s’adapter pour organiser des visites. Depuis quelques années, il est possible de faire une visite virtuelle d’un bien directement sur le site internet. Des casques de réalité virtuelle sont aussi disponibles à l’agence pour se rendre compte plus concrètement des espaces disponibles dans l’appartement ou la maison. Tout cela ne remplace pas la visite physique. Les clients sont donc briefés durant quelques minutes avant de pénétrer dans un logement et seul l’agent immobilier peut toucher aux poignets de portes ou aux fenêtres. Comme nos parents nous l’ont toujours dit : « On touche avec les yeux ! »