La nouvelle éco : l'industrie agroalimentaire recrute à Quimper

Si vous recherchez un emploi et que vous n'avez pas de qualification, cette information pourrait vous intéresser. L'entreprise agroalimentaire Maréval, spécialisée dans la fabrication de produits surgelés, cherche à recruter une dizaine de personnes pour étoffer ses effectifs à Quimper dans le Finistère. La société compte actuellement 70 employés.

"On forme les gens"

"On avait un fonctionnement plutôt saisonnier, explique Marine Guillou, la responsable des ressources humaines de Maréval à Quimper. La nouvelle prise de marché qu'on a pu avoir nous permet désormais de fonctionner en 2 x 8 toute l'année. On recherche essentiellement des agents de production." Et pas besoin d'avoir des diplômes ou de l'expérience dans l'agroalimentaire pour postuler, il faut surtout être motivé. "On cherche des gens qui ont envie d'apprendre et qui peuvent être polyvalents", poursuit la responsable des ressources humaines. Ensuite, "on s'occupe de former les gens."

L'entreprise recherche aussi des cuisiniers, "des sauciers" précise Marine Guillou. "On leur donne une recette à suivre et ensuite, ils préparent les sauces qui seront intégrées aux produits."

Si vous êtes intéressés, vous pouvez contacter Maréval via son site internet.