La nouvelle éco : pour Astrée Software, digitaliser les ateliers industriels les rend aussi plus attractifs

"On souhaitait l'organisation d'un tel événement depuis un certain nombre d'années pour mettre en relation les industriels ligériens avec les offreurs de solutions, il faut savoir qu'il y en a beaucoup sur notre territoire, dans la robotique, le digital et les solutions logiciel", indique Nicolas Stori au sujet du salon GO Fab! Manufacturing du futur. Ce salon de l'industrie du futur se tient les 18 et 19 octobre au Centre des congrès de Saint-Étienne, et Nicolas Stori, PDG d'Astrée Software, y participe en tant que fournisseur de solution. Son entreprise d'édition de logiciels pour l'industrie, installée à Saint-Jean-Bonnefonds, est leader sur le marché.

Pour décrire les logiciels qu'il propose, il fait le comparatif avec le tableau de bord d'une voiture : "est-ce qu'on pourrait conduire sans savoir la destination, le temps restant, l'essence qui nous reste etc. ? Pour l'usine c'est exactement la même chose qu'on propose, nos logiciels permettent d'apporter en temps réel toutes ces informations qui vont permettre aux industriels de mieux piloter, c'est-à-dire économiser et optimiser des ressources qui sont compliquées aujourd'hui en terme de pénurie de matières premières ou d'énergies".

Nicolas Stori estime par ailleurs que cette digitalisation des ateliers industriels rend ces métiers plus attractifs, "puisque grand nombre d'industriels souffrent de manque de personnel__", rappelle-t-il. Astrée Software recrute par ailleurs aussi en ce moment : 35 postes sont à pourvoir.

