La nouvelle éco : l'inquiétante hausse du chômage des jeunes

150.230 personnes étaient inscrites à Pôle emploi, dans l’Hérault, fin juillet 2020. Un chiffre en hausse de 4% par rapport à l’année dernière mais en léger recul (0,6%) sur un mois.

Ces chiffres, il faut les regarder dans le détail : catégorie par catégorie.

D’abord, la catégorie A. Celle des demandeurs d’emploi sans aucune activité. Ils sont plus de 90.000 dans le département. Après une forte hausse en mars, avril puis mai à cause du confinement, on observe une décrue pour le 2ème mois consécutif. Cela ne veut pas dire qu’il y a moins d’inscrits mais tout simplement qu’ils ont changé de catégorie. C’est le principe des vases communicants.

Depuis le déconfinement, il y a en effet une bascule vers les catégories B et C. Elles regroupent des personnes qui ont des petits boulots, font des vacations ou des missions d’intérim. On appelle ça l’activité réduite. Elle avait subi un coup d’arrêt brutal en mars mais reprend peu à peu depuis mi-mai.

L’autre explication, c’est le nombre important d’entrées en formation. Car là aussi, les demandeurs d'emploi changent de catégorie. Ils basculent dans la catégorie D qui a bondi de 12% entre juin et juillet.

Quel est le profil des demandeurs d’emploi héraultais ?

Il y a quasiment autant d’hommes que de femmes. Près de la moitié des demandeurs d'emplois (48%) sont des employés qualifiés, contre 20% de non qualifiés.

La majorité a entre 25 et 49 ans. Mais ce qui est inquiétant, c’est la forte hausse des jeunes inscrits. Les moins de 25 ans sont 7% de plus qu’en juillet 2019 dans notre département.

A propos de la durée de chômage : les inscrits depuis moins d’un an sont plus nombreux et, contrairement aux idées reçues, tous ne sont pas indemnisés. Actuellement, un demandeur d’emploi héraultais sur six perçoit une allocation chômage. En moyenne, elle est de 1150 euros par mois pendant 15 mois.

Quels sont les métiers recherchés par les demandeurs d’emploi ?

Selon une étude de Pôle emploi Occitanie publiée en août, les trois métiers les plus recherchés sont : l’assistance auprès d’enfants, le nettoyage de locaux et la vente (habillement et accessoires). Côté offres d’emploi, les trois métiers les plus proposés par les employeurs, dans l’Hérault, sont : le personnel de cuisine, l’assistance auprès d’adultes et le service en restauration. D’ailleurs, à propos des offres d’emploi, elles ont été en chute libre dès le mois d’avril. Cela s’améliore légèrement depuis juin, notamment dans la construction et l’industrie mais on reste sur des niveaux plus bas que d’ordinaire.