La nouvelle éco : l’Inrap recrute neuf archéologues dans le Grand Est d'ici cet été

C’est une campagne de recrutement d’ampleur à l’Institut national de recherches archéologiques préventives. L’Inrap s'apprête à embaucher 75 archéologues en CDI en France dès cet été, dont neuf dans le Grand Est et quatre dans la Marne.

L’ampleur de cette campagne de recrutement à l’Institut national de recherches archéologiques préventives est assez rare pour être soulignée.

"Pour préparer le renouvellement des compétences et assurer la transmission des savoirs", précise le communiqué, l’Inrap vient de lancer un plan de recrutement de 75 archéologues en CDI en France, dont neuf dans le Grand Est et quatre dans la Marne.

Quatre postes d'archéologues à Reims et Saint-Martin-sur-le-pré

L’Inrap recherche des archéologues avec diverses spécialités. "On va par exemple recruter un spécialiste dans le domaine de la géoarchéologie", dit Claude Gitta, le directeur régional de l'INRAP dans le Grand Est.

L'Inrap recherche aussi des responsables d'opération pour travailler sur ses sites à Reims ou encore à Saint-Martin-sur-le-pré, dans l’agglomération de Châlons-en-Champagne. "A Saint-Martin on va recruter trois personnes, dont un urbaniste, spécialisé dans le monde urbain et un protohistorien pour ce qui concerne l’âge de bronze et l’âge du fer", poursuit Claude Gitta.

L'Inrap a besoin de renouveler ses effectifs

"À partir de 2024 et jusqu’à 2032, plusieurs centaines d’archéologues de l’Inrap vont partir à la retraite", dit encore le communiqué.

Avec près d’une centaine d’archéologues en CDI au total depuis 2020, le plan de recrutement de l’Institut national de recherches archéologiques préventives permet un recrutement trois fois supérieur au nombre de départs à la retraite attendus en 2020-2021.

Une forte activité archéologique en Champagne Ardenne

L'activité archéologique a toujours été soutenue en Champagne Ardenne et le contexte sanitaire ne ralentit pas l'activité, au contraire. La commande publique est forte en ce moment.

Il y a 78 archéologues de l'Inrap en Champagne Ardenne. Ils interviennent pour des diagnostiques ou des fouilles, missionnés par les services de l'Etat, sur des chantiers, lors d'aménagement de lotissement ou encore de constructions de routes par exemple.

L'Inrap compte au total près de 180 archéologues dans le Grand Est, environ 2000 en France.

Les commissions scientifiques de recrutement se réunissent entre les mois de mai et juin, pour des recrutements effectifs à partir du mois de septembre. Pour postuler, tous les détails sont disponibles sur le site de l'Inrap.