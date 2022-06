La nouvelle éco - L'invention bourguignonne qui met fin aux chaussettes orphelines

On a tous été un jour victimes du drame de la "chaussette orpheline". Cette chaussette qui se balade toute seule et dont on ne retrouve plus la petite sœur. À Gigny-sur-Saône, Nathalie Gras, une assistante maternelle de 54 ans a peut-être la solution au problème. Elle vient de décrocher la médaille d'argent au concours Lépine, le célèbre concours d'inventeurs qui se tient à Paris. Le jury a été séduit par son produit "Keep'Socks", une pince qui permet de garder les chaussettes ensemble dans la machine à laver et sur le fil à linge.

France Bleu Bourgogne : À quoi ressemble votre produit ?

Nathalie Gras : À deux petits disques avec deux crochets extérieurs. Il y a deux aimants qui servent à fermer cette coque fabriquée en plastique recyclé. Pendant deux ans, j'ai fait l'essai à la maison et on ne perd plus de chaussettes. Du coup j'en ai mis partout à disposition. J'en ai collés sur le devant de la machine à laver, sur le sèche-linge. Puisque c'est magnétique, Keep'Socks se colle partout. Voilà, c'est tout simple. Comme vous le voyez sur la photo ci-dessous, cette attache sert pour les chaussettes, le doudou des enfants, les lingettes pour les lunettes : tout ce qu'il ne faut pas perdre et qui pourtant s'égare facilement.

Keep'Socks est vendu en ligne et dans 3 magasins de Bourgogne - DR

Comment devient-on inventeur d'un nouvel objet ? C'est une longue démarche ?

Oui, comptez bien deux ans entre une idée et la production de l'objet. Il y a d'abord la phase qui consiste à faire un prototype. Ensuite, il faut industrialiser le produit. J'ai fait appel à une entreprise à Givry : "Méca Modèle 71" à Givry qui m'a fait confiance. J'ai fait une première série que j'ai pu vendre sur le salon Lépine.

Cela coûte cher de lancer un produit sur le marché ?

Financièrement, il faut compter entre 50.000 et 100.000 euros pour démarrer vraiment.

Qu'est-ce qui coûte si cher dans l'aventure ?

Il faut penser à déposer un brevet avant de commencer. Il faut déposer sa marque à toutes ces étapes. Il faut faire un prototype. Moi, j'ai financé mon moule et j'ai dû emprunter pour faire pour industrialiser tout cela. Il y a aussi la conception et le fonctionnement du site web destiné à promouvoir et commercialiser Keep'Socks. Ce genre de choses ne s'improvise pas. Il faut le confier à des professionnels et cela coûte entre 10.000 et 15.000 euros.

Combien d'attaches chaussettes pensez-vous produire ?

Il faut être prudent, mais avancer doucement, trouver les distributeurs. Et si je peux produire 100.000 pièces la première année, ce sera bien déjà. J'ai décidé de confier la fabrication de mon produit à un établissement qui fait travailler des personnes en situation de handicap. Cela rend l'objet encore plus vertueux.

Nathalie Gras a décroché la médaille d'argent lors du dernier concours Lépine - DR

Quel est le prix de Keep'Socks ?

Sur ma boutique en ligne, on trouve mon produit à 6 euros 95 l'unité. Par dix, cela vous revient à 50 euros plus les frais de port. C'est un peu moins cher dans les magasins de proximité. Je vends dans trois magasins qui mettent en avant les produits français. À Tournus, Châlon-sur-Saône, et Dijon (Magasin "la Chouette"). On estime qu'on perd tous 1.000 chaussettes au cours d'une vie. Acheter Keep'Socks évite de racheter des chaussettes. Au bout du compte c'est plus écolo.

Vous êtes assistante maternelle à temps partiel. Vous espérez un jour vivre de votre invention ?

Oui, bien sûr. Je me donne trois ans pour développer cette activité et en vivre pleinement. D'ici là, je continue mon métier et je garde des enfants trois jours par semaine.

Nathalie Gras, tout cela ne nous dit pas où passent toutes les chaussettes disparues ? Qui est le coupable ?

On peut supposer qu'elles sont avalées par la machine à laver, et qu'elles passent entre le tambour et l'espace de vidange. C'est sans doute là qu'elles se logent.