La Nouvelle Eco : l'Opéra de Reims se visitera bientôt en virtuel et en 3D

Pour faire face à la crise du Covid-19 et attirer à nouveau du public, l'Opéra de Reims a décidé d'offrir la possibilité de visiter ses locaux virtuellement et en 3D. Tous les recoins du bâtiment seront accessibles, gratuitement. Le lien sera bientôt disponible sur le site internet de l'Opéra.

Cela fait longtemps que l'équipe de l'Opéra de Reims réfléchit à proposer une offre de visites virtuelles, mais la crise du Coronavirus, le confinement et les règles sanitaires toujours en vigueur ont précipité les choses : "C'est une vraie réflexion sur notre métier, notre fonction, mais aussi notre survie", explique Caroline Mora, directrice de la communication, "C'est à nous de trouver des solutions pour maintenir le lien avec le public". D'ordinaire les lieux accueillent chaque année des centaines de scolaires, ce qui n'est plus possible aujourd'hui.

Alors depuis le mois de juillet, Geoffroy Ferté patron de l'entreprise Virtual Plan Advantage, arpente les recoins les plus secrets du bâtiment avec ses scanner à optiques infrarouges. "J'étais déjà venu en tant que spectateur et je me souviens que je m'étais demandé ce qu'il y avait derrière ! Grâce à cette visite on peut savoir et _ça permet de se rendre compte de tout le travail qu'il y a derrière un spectacle_", explique-t-il.

Il faut dire que le résultat est bluffant : que ce soit depuis une tablette, un smartphone ou un ordinateur, l'Opéra apparaît en 3D sur l'écran et il suffit de cliquer pour se déplacer. Nous voilà alors sur scène, dans les coulisses, dans une salle de répétition ou même sur le grill ! "C'est là où tous les fils des perches sont attachés", précise Caroline Mora, "C'est à 20 mètres de hauteur et difficilement accessible, donc le public ne va jamais à cet endroit".

C'est un outil de médiation, qui permet de comprendre et de se dire "Je peux aller à l'Opéra, c'est pour moi"

Il reste encore quelques jours de travail à Geoffroy Ferté avant de finaliser cette visite virtuelle, car il souhaiterait ajouter des petits clips informatifs à des endroits précis : "Par exemple quand on actionne les décors on utilise encore un système qui date de Louis XIV ! On voudrait aussi expliquer comment le son se propage dans la salle et puis un certains nombres de vocabulaires", explique Caroline Mora.

Et puis l'Opéra voit un autre avantage dans cette visite virtuelle : le fait qu'une équipe artistique puisse imaginer un spectacle ou un décor tout en étant à l'autre bout du monde, en mesurant les pièces ou la scène grâce à cet outil, ce qui permettrait un gain de temps et de déplacement. Cette visite virtuelle et en 3D sera disponible sur le site internet de l'Opéra de reims : www.operadereims.com/

