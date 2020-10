La nouvelle éco : L'opération reconquête des commerçants de Joigny pour faire revenir les clients en ville

Dans le contexte sanitaire, les commerçants de centre-ville dans l'Yonne font tous le même constat : les clients les plus âgés n'osent plus venir. Pascal Pellé, président de l'association des commerçants Cœur de Joigny, a quelques idées pour les rassurer, et les faire revenir en ville.