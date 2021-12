La nouvelle éco : l’opticien qui vous fait les lunettes à domicile

Il vient faire vos lunettes et vos audioprothèses à domicile, avec un camion aménagé. Franchisé Optic-Center en Haute-Garonne et dans l’Aude, Maxime Sournac offre une solution à la désertification médicale

Maxime Sournac, entrepreneur et franchisé "Optical Center" vient d’ouvrir sa 4ème boutique d’optique et audioprothèse à Limoux dans l’Aude, après ses autres magasins situés à Plaisance-du-Touch, Castelnaudary et Revel. Il emploie 30 personnes dont 25 opticiens et 3 audioprothésistes.

Il vient de déployer l’OC Mobile, un camion équipé d’un matériel de haute technologie pour aller à la rencontre des personnes isolées, et réaliser des examens de vue et bilans auditifs gratuits. En plus des rendez-vous à domicile, des journées sont organisées auprès des maisons de retraite, EHPAD, mairies et communes, comités d’entreprises et associations. Maxime Sournac répond aux questions de France Bleu Occitanie.

Vous venez de déployer l’OC Mobile, un camion spécialement aménagé qui permet de faire ses lunettes à domicile. C'est un peu le camion qui va de village en village ?

C'est le camion qui va de village en village, exactement, et même d’EHPAD en EHPAD et d'hôpitaux en hôpitaux. On peut aussi être sur la place de la mairie. On peut aller chez les gens devant leur porte. On peut aller partout où on nous appelle tout simplement. Dans les maisons de retraite, c'est là qu'on va être les plus présents. Les patients ont des besoins, ont des difficultés de mobilité. Donc on a une cabine audio pour faire une prothèse, les appareils auditifs, directement dans le camion. Ils n'ont pas à se déplacer et on a une salle d'examen de vue complète dans le camion. Ça veut dire qu'on peut tout faire de A à Z. On fait de l'examen de vue à la fabrication des lunettes, la livraison et tout le reste qui va derrière, de la même manière qu'un magasin. C’est un « Optical center » qui vient devant chez vous.

Quand on est en milieu rural, notamment, il est souvent très difficile de décrocher un rendez-vous d'ophtalmologie. Beaucoup de gens se privent de lunettes ?

Oui, il y a un désert médical dans les zones, dans les zones rurales. Donc, on répond à cette demande et on va chez les gens pour éviter ce désert médical. Le rendez-vous est accessible sous 4 à 5 jours. On vientdevant chez vous et on passe une heure avec vous pour une aventure médicale, mais aussi surtout humaine.

Vous êtes un franchisé de la marque Optical Center. Les lunettes. Est ce qu'elles sont mieux remboursées désormais ?

Est ce que les lunettes sont mieux remboursées? Je pense que ce n'est pas un secret, non, les lunettes ne sont pas mieux remboursées cette année. Par contre, il faut savoir que depuis peu, nos patients peuvent bénéficier du 100% santé. Donc ça, c'est une paire de lunettes entièrement prise en charge par la Sécurité sociale et la mutuelle à choisir dans une gamme en magasin avec de très bonnes prestations. Et c'est la même chose en audioprothèse. Depuis cette année , tout le monde peut être appareillé en audio prothèses pour zéro euro de sa poche. Donc, tout est pris en charge par la Sécu et la mutuelle.

Ça marche ce camion à domicile ?

C’est un véritable carton. Nous, on se situe aux alentours de Castelnaudary, Limoux, Revel, Plaisance-du-Touch. On est dans cette région. Ça fait un moisqu’on a le camion et on a déjà un planning bien rempli. On sent qu'il y avait une vraie demande. Aujourd'hui, c’est la seule enseigne qui propose un camion qui vient devant chez vous, donc il y a déjà 100 camions à travers la France. Il y aura bien plus par la suite.