La nouvelle éco : l'U2P réclame l'extension du bouclier tarifaire pour éviter des fermetures d'entreprises

L'Union des entreprises de proximité redoute des fermetures de commerces et d'entreprises cette fin d'année.

Louis Masson a un exemple précis du poids de la hausse des coûts de l'énergie pour les artisans et les petites entreprises. Le président de l'Union des entreprises de proximité en Auvergne-Rhône-Alpes, lui-même gérant d'une entreprise de chauffage en Haute-Loire pense à un boulanger installé au Puy-en-Velay.

ⓘ Publicité

15.000 euros de frais d'électricité pour quatre mois

"Il s'est installé en 2019 avec un prévisionnel plutôt réaliste et parfaitement viable, pour sa première année de fonctionnement avec un fournil qui fonctionne au fioul, sa consommation annuelle était de 5.000 euros. Après une rénovation pour passer à un four électrique avec la promesse de 30% d'économies d'énergie, c'est en réalité 15.000 euros pour quatre mois de fonctionnement, ce qui représente 60.000 euros sur un an", raconte Louis Masson. Conséquence pour cette boulangerie, inéligible aux aides, précise le président de l'U2P Auvergne-Rhône-Alpes : la liquidation judiciaire.

Louis Masson estime qu'avec des aides, cette situation aurait pu être évitée. Mais il dénonce aussi la complexité des dispositifs, pour "des artisans, commerçants, professionnels libéraux qui travaillent sur le terrain, qui mettent la main à la pâte".

loading