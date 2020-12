La nouvelle éco : L'un des derniers facteurs de pianos français est installé à Villethierry, dans l'Yonne

C'est la dernière fabrique de pianos de France et elle se trouve dans l'Yonne à Villethierry. Stephen Paulello, facteur de piano, y produit des pianos d'exceptions, uniquement sur commande, au rythme de trois seulement par an.

-Depuis 30 ans vous parvenez à tirer votre épingle du jeu grâce à la qualité des pianos que vous produisez. Vous avez même créé votre propre piano ?

Oui, il ne ressemble à aucun autre. J'étais pianiste et enseignant, ça aide pour créer un piano à 102 touches contre 88 habituellement. Nous fabriquons aussi d'autres modèles, par exemple avec Pleyel, pour les salles de concert. Nous collaborons aussi avec des marques étrangères. Nous avons vraiment une autre façon de concevoir des pianos. Les plus grands modèles sont destinés aux salles de concert, les plus petits sont commandés par des particuliers qui organisent des concerts privés chez eux.

-Aujourd'hui, la crise sanitaire a-t-elle perturbée le fonctionnement de votre atelier?

Nous sommes cinq pour l'instant à travailler dans notre atelier et j'avais prévu des embauches, ou en tout cas de prendre des gens en formation, mais, pour l'instant, on attend. Nous avions aussi un projet d'agrandissement que nous allons reporter à plus tard mais il ne faut pas se plaindre non plus. Nous avons de la chance car nous avons plusieurs activités qui continuent malgré la crise, comme notre studio d'enregistrement, un studio professionnel qui peut donc fonctionner normalement.