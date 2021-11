La nouvelle éco : l'une des dernières productrice de foie gras dans l'Oise se démène à l'approche des fêtes

Au début, la ferme familiale du Val-de-Noye de Delphine Mahieus a commencé avec seulement quelques canards. Aujourd'hui elle prépare du foie gras avec 800 canards. Un travail énorme à l'approche des fêtes. Mais le foie gras représente 50% de ses produits transformés, et même si c'est saisonnier, pas question de s'en passer.

Le foie gras représente 50% des ventes de produits diversifiés dans la ferme de Delphine. © Radio France - Marine Chailloux

Le métier de Delphine change avec les nouvelles habitudes alimentaires, elle doit préparer de plus en plus de produits transformés, quand sa mère vivait quasi exclusivement de la vente de ses volailles. Et dans l'Oise, il ne restera fin 2021 que deux producteurs officiels de foie gras. Les normes de plus en plus drastiques, les machines toujours plus modernes et performantes coûtent cher à l'investissement. Toutes ces mutations poussent certains producteurs à arrêter. Delphine Mahieus nous raconte dans la Nouvelle éco de France Bleu Picardie comment elle se démène au quotidien pour répondre aux commandes de ses clients. Cliquez sur la réécoute ci-dessous pour entendre son témoignage.

Dans leur malheur, l'incendie dans l'ancien laboratoire de la ferme familiale leur a permis de remettre à neuf toutes les installations et de les moderniser. Reste la main d'oeuvre à trouver. Delphine aimerait remplacer sa mère, mais pour l'instant sans succès.