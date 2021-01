La nouvelle éco : l'usine agroalimentaire Socopa, à Évron, lance une campagne de recrutement

L'usine Socopa d'Evron lance une campagne de recrutement. Symbole de l’industrie agroalimentaire dans les Coëvrons, cette filiale du groupe Bigard emploie à ce jour près de 1.000 personnes et ne cesse de se développer dans un territoire où l’élevage demeure important. 50 postes sont à pourvoir. Il y a des sessions de recrutement qui ont déjà été organisées et d'autres le seront prochainement.

Tout le monde peut s'y inscrire et l'entreprise est prête à former chaque personne intéressée explique Mélanie Houdou, de la direction des ressources humaines, à Simon Courteille : "on souhaite former nos collaborateurs aux métiers du couteau, pour désosser des parties de viande, et on recherche aussi du personnel susceptible de pouvoir piloter des machines, de gérer une équipe et de conditionner nos produits élaborés. On n'a pas d'exigence en terme de compétence, nous sommes prêts à former. Il y a de belles perspectives d'évolution au sein de l'entreprise".

Si l'usine Socopa d'Evron peut aujourd'hui recruter plusieurs dizaines de personnes, malgré une conjoncture économique délicate en raison de la crise sanitaire, c'est grâce aux investissements réalisés dans les Coëvrons par le groupe Bigard explique la direction de la société mayennaise : "notre activité est toujours en croissance. On transforme 25.000 porcs chaque semaine et à terme on espère passer à 30.000".

Une nouvelle session de recrutement se déroulera le 2 février à la Maison de l'Economie d'Evron.