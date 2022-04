La nouvelle éco : l'usine Mondelez International, ancienne usine Lu, fête ses 70 ans à Toulouse

L'usine Mondelez, International, ancienne usine LU dans le quartier Fontaine Lestang à Toulouse, fête ses 70 ans. Un peu plus de 80 salariés y fabriquent des biscottes et pains grillés des marques Pelletier et Heudebert, mais aussi les barres de céréales Grany (produites depuis 1985, 2200 à 2600 tonnes de barres Grany sont produites par an à Toulouse) et les Cachous Lajaunie. Les anciens Toulousains ont aussi connu les biscottes Paré.

Louis Cazaban, directeur de l'usine toulousaine Copier

L'usine date de 1951, elle a donc 71 ans, mais avec la crise sanitaire, elle n'a pas pu célébrer l'an dernier ses 70 ans. Elle se rattrape donc cette année et organise le 18 juin une journée portes ouvertes pour les familles des salariés. Des salariés de l'usine vont aussi présenter leurs produits aux consommateurs, dans des supermarchés, en ces mois d'avril et mai.

Louis Cazaban, le directeur de l'usine toulousaine annonce que 21 postes sont à pourvoir dans les secteurs de la conduite de lignes de conditionnement, de fabrication et de la maintenance.