La nouvelle éco : l'usine-pilote de "l'Airbus des batteries" sort de terre à Nersac en Charente

Un peu plus d'un an après la visite d'Emmanuel Macron, venu poser la première pierre de la future usine de batteries pour les voitures électriques, le bâtiment sort de terre. Il devrait être livré à la fin de l'année 2021, et employer une cinquantaine de salariés.

C'est ce qu'on appelle "l'Airbus des batteries" : un groupe industriel européen, ACC, créé à 50% par la SAFT et donc Total, et à 50% par les constructeurs automobiles PSA et Opel. Deux grosses usines de fabrication industrielle de ces batteries seront installées dans les Hauts de France près de Douai, et en Allemagne. En Nouvelle Aquitaine, il y aura un centre de recherche et développement à Bruges près de Bordeaux, et cette usine-pilote à Nersac pour tester à petite échelle les batteries pour les voitures électriques.

des batteries européennes compétitives face aux batteries asiatiques

Le chantier en cours à Nersac est gigantesque : 45 000 mètres carrés de terrain, dont la moitié de bâtiments industriels. L'objectif, c'est de rendre compétitives les batteries européennes, pour concurrencer les Asiatiques. Le marché de la voiture électrique va exploser dans les prochaines années : cinq millions d'exemplaires en 2025, dix millions en 2030