La Nouvelle éco : l'usine Prysmian de Chavanoz en Isère fête ses 50 ans et continue de se développer

L'usine Prysmian de Chavanoz est née pour participer au déploiement du téléphone dans tous les foyers français. Aujourd'hui, elle produit aussi de la fibre optique et se développe à l'international. Le directeur d'établissement Jean-Pierre Bevant fait le point sur cette évolution et les perspectives de développement du site nord-isérois.

France Bleu Isère : vous fêtez aujourd'hui un bel anniversaire, 50 ans ! Ce site de Chavanoz, c'est un peu l'histoire de la téléphonie en France finalement

Tout à fait ! Puisque c'est un site qui a démarré sur la technologie traditionnelle des câbles à conducteur cuivre, isolation plastique en 1971, après la construction en 1970. On est très heureux de faire voir ce que sait faire le site et la conversion qu'il a su faire dans le temps sur des nouvelles technologies.

C'est un site qui, au fil des années, s'est battu pour rester ici à Chavanoz, pour garder des emplois et un savoir-faire ici ?

Oui parce que l'origine du site, c'était le plan télécoms ou plan câble. À la toute fin des années 60, il y a eu un gros appel industriel pour répondre à une volonté du gouvernement d'investissements à échelle nationale pour amener le téléphone chez chacun des citoyens français. Donc, à l'époque, on était fiers d'amener la paire cuivre chez les futurs abonnés. Mais cette technologie-là a été remplacée petit à petit, évidemment, par la fibre optique depuis la fin des années 80. Et d'ailleurs, le site a été positionné sur cette technologie-là dès le départ.

Pendant ce temps là, la technologie cuivre est déclinante, donc l'enjeu et on a pour l'instant su le faire, c'est de se convertir à la technologie de transmission optique qui est un peu différente, même si certaines machines, certains process sont similaires et donc avec le soutien du groupe qui, par ailleurs, a grandi au cours de toutes ces années, nous avons pu maintenir à Chavanoz une production qui aujourd'hui est mixte, l'ancienne technologie cuivre et la nouvelle technologie optique.

Vous travaillez avec tous les opérateurs de téléphonie français. Quelles sont aujourd'hui les pistes de développement ? Peut-être pas pour les 50 ans à venir, mais au moins les 10 prochaines années.

Espérons pour les 50 ans à venir ! Alors effectivement, il y a les opérateurs. Historiquement, si on prend du recul avec la libéralisation du marché des télécoms, les opérateurs sont devenus de plus en plus nombreux. Aujourd'hui, on les connait : il y en a quatre principaux, donc on travaille bien sûr avec l'opérateur historique, mais aussi avec les trois autres opérateurs présents sur le marché. Et puis, on essaye aussi d'aller où il existe des canaux directs de vente de produits télécom qui passent plus directement par les installateurs. Donc, on essaye aussi de se diversifier en ayant un panel plus large de clients plus petits, mais plus nombreux que ne l'était à l'origine du site le seul et unique opérateur historique.

Vous avez des pistes aussi à l'international ?

D'autres voies de développement, évidemment, sont sur l'export. Ou vu notre savoir faire technique, nous avons tout à fait accès à des pays étrangers, en Europe ou en dehors de l'Europe. Typiquement sur des pays, par exemple, de l'Afrique francophone qui, pour des raisons historiques, ont fait des choix techniques qui coïncident avec nos savoir-faire.

