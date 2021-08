La nouvelle éco : "La Basse Cour", une guinguette éco-responsable à Rennes

Après quatre ans de réflexion, de travaux et un chantier retardé par la crise sanitaire, La Basse Cour a finalement vu le jour. Cette nouvelle guinguette, installée dans l'ancienne ferme du château de la Prévalaye, à l'ouest de Rennes (Ille-et-Vilaine), a ouvert ses portes lors du week-end du vendredi 27 au dimanche 29 août. Des spectacles et des concerts ont eu lieu, avec plusieurs centaines de participants, venus souvent en famille.

L'ancien poulailler transformé en bar

Des palettes en bois transformées en canapés entourent une mare. Derrière, un ancien téléphone des années 1960 intrigue. "C'était le téléphone de papi et mamie, ils entendaient là et on parlait ici, et il y avait des fils !", explique, amusé, Gildas à son fils Tom, combiné à la main. Francis et Gloria sont séduits par les lieux. "Il y a des décors pas mal du tout, avec de la récup', c'est bien travaillé." L'ancien poulailler a été transformé en bar et, bientôt, un restaurant et des salles pédagogiques seront aménagés dans la bâtisse principale, qui appartient à la ville de Rennes. Le terrain est immense, ce qui plaît à Cécile : "Il y a des guinguettes à Rennes où il y a trop de monde, trop de bruit.. Ici, c'est plus calme, je préfère. Il y a des guinguettes pour tous les goûts maintenant !"

Des spectacles ont été proposés tout au long du week-end d'ouverture, d'autres sont prévus pendant plusieurs week-end d'ici la fin du mois d'octobre. © Radio France - Maxime Glorieux

La guinguette de la Basse Cour s'est installée près du Jardin des Mille Pas qui fournit l'association en légumes, parfois échangés contre de bons procédés. "On veut valoriser l'agriculture et l'alimentation durable, explique Cécilia Monneau, la présidente de La Basse Cour. Faire des ateliers auprès des quartiers qui sont autour, notamment le quartier prioritaire de Cleunay, pour faire un lien ville-campagne." Cinq amis sont à l'origine de cette guinguette. Ils viennent du monde agricole, de la culture ou encore du marketing.

Une association bientôt coopérative

Une centaine d'habitants de la métropole rennaise ont prêté main-forte pour les travaux lors des "apéros-chantiers". Pour cette première phase du projet, seuls les espaces extérieurs ont été aménagés. Le projet va se concentrer sur les intérieurs dès l'année prochaine pour un coût total de 900.000 euros, financé en partie grâce à des subventions.

Le jardin voisin des Mille Pas fournit la guinguette en légumes pour un circuit (très) court. © Radio France - Maxime Glorieux

À terme, l'association va basculer en Société coopérative d’intérêt collectif (Scic). "C'est une forme qui permet à d'autres personnes, des habitants, des citoyens ou encore nos fournisseurs, de prendre des parts dans le projet afin d'agir sur les décisions stratégiques du lieu", détaille Cécilia Monneau. Les équipes de la Basse Cour espèrent maintenant un été indien à Rennes puisque la guinguette est ouverte jusqu'à la fin du mois d'octobre. Le programme des animations est à retrouver en ligne.