"La nouvelle Eco" : La biocoop du Fenouil propose de vous livrer à domicile à partir de deux magasins

Un nouveau service dans les biocoop du Fenouil au Mans. Depuis ce mardi 22 septembre, la coopérative qui compte cinq magasins en Sarthe propose de vous livrer vos courses à domicile. Deux magasins proposent le service celui des Atlantides au Mans et celui de Sargé-lès-le-Mans.

Et on peut vraiment tout commander.

Fruits et légumes bio © Radio France - Sixtine Lys

Commande le matin, livraison le soir

Le service de livraison avait été mis en urgence par le Fenouil pendant le confinement. Aujourd'hui, l'établissement veut continuer à proposer ses produits pour les personnes qui ne peuvent toujours pas se déplacer ou qui souhaitent éviter de se rendre dans les les magasins. Pour cela, il suffit de commander via le site de la biocoop du Fenouil, de géolocaliser l'un des deux magasins qui propose ce service. Si vous commandez le matin, vous pouvez être livré entre trois et quatre heures plus tard. Vous pouvez commander des fruits et légumes, des produits en vrac, mais aussi des cosmétiques. Les prix des produits restent les mêmes. En revanche, il faut compter entre huit et onze euros pour la livraison. La zone géographique de livraison fait une vingtaine de kilomètres autour du magasin.

